Andrang bei Messen in Dresden: Mehr als 55 000 Besucher

erschienen am 26.03.2017



Dresden (dpa/sn) - In Dresden haben zwei Messen am Wochenende trotz frühlingshafter Temperaturen viel Publikum in die Hallen gelockt. Zur «Dresdner Ostermesse» kamen mehr als 52 000 Besucher, teilte der Veranstalter am Sonntagnachmittag mit. Dort hatten sich seit Donnerstag rund 350 Aussteller präsentiert, darunter Kunsthandwerker, Gärtnereien und Anbieter modischer Accessoires. Eingebettet war die Schau «Internationale Orchideenwelt», bei der auch Preise vergeben wurden. Im kommenden Jahr feiert die «Ostermesse» in Dresden ihren 25. Geburtstag (22. bis 25. März 2018).

Zur Premiere der Messe «Angeln - Boot - Outdoor» im Erlwein-Forum wurden knapp 3000 Gäste gezählt. Hier zeigten etwa 30 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Tschechien ihre Produkte. Komplettiert wurde die Leistungsschau durch ein Vortragsprogramm. Nach Angaben der Organisatoren stieß auch die sächsische Firma Stema Metalleichtbau GmbH auf viel Interesse, die als Neuheit ein klappbares Kompaktboot vorstellte. Es kann auch als Aufsatz für einen Pkw-Anhänger genutzt werden. Die Messe soll im kommenden Jahr vom 23. bis 25. März neu aufgelegt werden.