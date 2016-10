Animationsfilm erÃ¶ffnet Leipziger DOK-Festival

Animationsfilm eröffnet Leipziger DOK-Festival

erschienen am 14.10.2016



Leipzig (dpa) - Mit dem Animationsfilm «Mein Leben als Zucchini» startet das diesjährige Internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilme in Leipzig. Unter der Regie von Claude Barras erzählt er die Geschichte eines Neunjährigen, der nach dem Tod seiner Mutter in ein Kinderheim kommt. «Es freut uns, die DOK erstmals mit einem abendfüllenden Animationsfilm eröffnen zu können», sagte Festivalintendantin Leena Pasanen am Freitag bei der Vorstellung des Programms.

In die offizielle Auswahl des vom 31. Oktober bis zum 6. November laufenden Festivals haben es 179 Filme und sechs interaktive Arbeiten geschafft. Mit 100 Premieren erlebt das Festival Pasanen zufolge einen Rekord. Das seien 34 mehr als im vergangenen Jahr.