Ansturm auf Barberini-Ausstellung erwartet

Rätselhafter Hausinvasor entpuppt sich als Buckelkäfer

Tomicek

Eine wahre Invasion war es, die die Familie Vorwerk aus Ingelheim (Rheinland-Pfalz) im vergangenen Sommer ereilte. Zahllose kleine schwarze Insekten, nicht größer als ein Stecknadelkopf, kamen von draußen über die Terrasse und verteilten sich übers ganze Haus. "Sie waren wirklich überall, an den Wänden, in Schränken, an Kleidung, Geschirr, Vorhängen", berichtete die Familie, die sich fragte, was das überhaupt für ein Tier ist und mir Ende Januar ein Foto von dem Sechsbeiner schickte.