Asien-Pop in Bewegung

Die japanische Kunstform Anime findet in Europa meistens abseits des Kino- und Fernsehmainstreams statt. Dennoch ist sie europäischer als man meint. Und praktisch jeder ist schon mal mit ihr in Berührung gekommen.

Von Johanna Eisner

erschienen am 11.01.2017



Chemnitz. Anime, die Trickfilm-Version japanischer Manga-Comics, kennt man scheinbar nur aus dem Kinderfernsehen: Doch die Filme haben weltweit sehr viele Anhänger aller Altersstufen - wie im Heftformat gibt das Genre von Kinderserien wie "Heidi" und "Pokemon"-Fantasy über Superhelden-Geschichten bis zu Erwachsenen-Horror und reichlich Anzüglichem alles her. Vor allem auf einem riesigen DVD-Markt: Anime findet hauptsächlich abseits des Kino- und Fernsehmainstreams statt. Einzige Ausnahme sind die "Kazè Anime Nights", die das Genre auch auf die große Leinwand bringen wollen. Für Außenstehende erscheint Anime als eine Nische für Nerds, die bunt bekleidet zu Fantreffen fahren und viel Geld in seltene DVD-Importe aus Japan investieren. Irgendwie verrückt, irgendwie bunt, anders.

Dabei ist Anime für Liebhaber vor allem eine Kunstform. Ein Kulturgut ist es allemal. Anime ist die Abkürzung des japanischen Wortes "animeshon", das sich sichtlich ans Englische ("animation") anlehnt. In Japan bezeichnet der Begriff alle Arten von Trickfilm - also auch amerikanische Cartoons, wobei Cartoons letztendlich kein Anime im kulturellen Sinn sind. Denn im Pop-Kontext dient der Begriff als Sammelbegriff für spezielle japanische Trickfilmkunst. Fast jeder ist zumindest beiläufig schon mal damit in Kontakt gekommen: Denn die putzigen Zeichentrick-Serien über "Biene Maja" oder "Pinocchio" waren ebenso japanische Produktionen wie heute "Sailor Moon" oder "Dragonball".

Stupsnasen, Kulleraugen, Kindchenschema - die spezielle Optik gehört zu Manga und Anime wie die Micky-Maus-Ohren zu Disney. Die Anime-Ästhetik mag für das europäisch geprägte Auge zunächst fremdartig erscheinen, ist jedoch ein Hybrid aus westlichen und traditionell japanischen Einflüssen. Die Bildsprache ist japanisch tradiert, die Geschichten sind westlich orientiert. So lässt sich die zweidimensionale Anmutung der Filme auf die farbigen japanischen Holzschnitte des 18. Jahrhunderts, die Ukiyo-e (weltberühmt: "Die große Welle von Kanagawa" und weitere Werke von Hokusai), zurückführen, während sich die Figuren mit ihren charakteristisch großen Augen eher nach einem westlichen Schönheitsideal richten. Wobei diese Theorie wiederum umstritten ist: Die Kulleraugen mit den explizit dargestellten Pupillen werden unter anderem auch deshalb verwendet, weil sich dadurch ein breiteres Spektrum an Emotionen und Persönlichkeit darstellen lässt. Als Urheber dieses Stils gilt Comic-Stilvater Osamu Tezuka - der Walt Disney Japans - der wiederum stark geprägt war von europäischer Literatur und US-amerikanischem Kino der Nachkriegszeit. Die ikonografischen Anime-Figuren sind stets stilisiert dargestellt: Der Fokus liegt auf den Augen. Nase und Mund werden meist nur angedeutet.

Auch Anime bedient sich kultureller Codes: So können etwa Haarfarben Ausdruck von Persönlichkeit sein, auch die Mimik ist kodiert: Schweißtropfen bedeuten Anstrengung, rote Wangen Scham, Spiralaugen Erschöpfung oder Bewusstlosigkeit, Nasenbluten steht für sexuelle Erregung. Ein Kreuz auf der Stirn symbolisiert anschwellende Blutgefäße - die Figur ist wütend.

Sucht man eine Antwort auf die Frage, was genau die Faszination für Anime ausmacht, stößt man, abgesehen von der Huldigung des anspruchsvollen Artworks, häufig auf das Argument inhaltlicher Vielfalt und Tiefe: Anime ist weit mehr, als in Japan produzierte Trickfilm-Action. Es umfasst im Prinzip alle Genres, die es auch in herkömmlichen Spielfilmen gibt, unterscheidet aber auch demografische Zielgruppen. "Shonen" richtet sich an männliche Teenager, "Shojou" an weibliche. Es gibt SciFi, Fantasy, Abenteuer, Romanzen, Serien über Monster, Martial Arts und "Mecha" (Roboter). Es gibt pornografische Anime, sogenannte "Hentai", und ein Genre namens "Harem", das ein bisschen ist wie "der Bachelor", nur als Zeichentrick. Es gibt Special-Interest-Serien ausschließlich über Essen, Mah-Jongg oder bestimmte Sportarten.

In Japan sind die Zeichentrickfilme und -Serien seit den 60er-Jahren Kulturgut, in Europa erst seit den späten Neunzigern. Damals begann RTL 2, die "Moon Toon Zone" auszustrahlen: Ein Serienblock, bestehend aus Sailor Moon, Dragon Ball und Pokèmon. Auch Filme wie das Oscar-prämierte "Chihiros Reise ins Zauberland" oder "Prinzessin Mononoke" steigerten das Ansehen von Anime in der westlichen Kultur.

Ins Spartenprogramm rutschte das nach dem Hype aber nur scheinbar: Die Fangemeinde blieb auch abseits des Fernsehens groß. Vor allem Abenteuer- und "Shonen"-Anime wie Naruto, One Piece oder das philosophische Full Metal Alchimist sind weltweit beliebt. Anime-Anhänger beziehen die Serien meist aus dem Internet - Filesharing dürfte innerhalb der Fangemeinde die wohl gängigste Beschaffungsmaßnahme sein.

Der Reiz mag, zumindest für Freunde des Formats, in der speziellen Optik bestehen, die viele als hochwertig empfinden, andere hingegen als Trash. Er mag auch in der schier unendlichen Vielfalt an Geschichten liegen, die gleichermaßen für Kinder wie Erwachsene erzählt werden, kein Alter und kein Thema scheuen. Für Fans in der westlichen Popkultur-Hemisphäre bietet Anime aber nicht nur schöne Optik und packende Geschichten, sondern schafft eine Zuflucht jenseits westlicher Sehgewohnheiten und jenseits des Mainstreams.

Die Kazè Anime-Nights Mit dem Film "One Piece Gold" starteten am Dienstag die "Kazè Anime-Nights 2017". Der in der Schweiz ansässige Anime-Vertrieb Kazè zeigt dabei in rund 130 Kinos in Deutschland und Österreich monatlich japanische Trickfilm-Blockbuster, unter anderem im "Cinestar Roter Turm" in Chemnitz. Am 28. Februar werden die ersten drei deutsch synchronisierten Episoden von "One Punch Man" gezeigt, am 28. März "Attack on Titan: End of the World".