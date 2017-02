Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit

Das Chemnitzer Figurentheater hat Michael Endes Klassiker "Momo" auf die Bühne gebracht. Dabei bedient sich das Inszenierungsteam eines Kniffs.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 20.02.2017



Chemnitz. Generationen von Kindern sind mit ihr groß geworden: Mit Momo, dem kleinen, elternlosen Mädchen, das in einem Amphitheater am Rande der großen Stadt haust. Dem Mädchen, das sich immer Zeit nimmt, so wunderbar zuhören kann, schnell tiefe Freunschaften schließt - und das in dem nach ihr benannten, 1973 erschienen Roman von Michael Ende (1929-1995) den Kampf mit den Grauen Herren aufnimmt. Den Herren von der Zeitsparkasse, die die Menschen unter falschen Versprechungen dazu animieren, eben Zeit zu sparen, und unnütze Dinge zu konsumieren, um ein besseres Leben zu führen. Nur: Die Grauen Herren zehren von eben dieser Zeit und stehlen sie den Menschen, deren Leben so zunehmend zum Hamsterrad wird. Momo gelingt es, den Menschen ihre Zeit zurückzugeben und die Grauen Herren zu besiegen.

Wie bringt man den Stoff dieses 300-Seiten-Romans auf die Bühne? - Das Figurentheater des Chemnitzer Schauspielhauses, bei dem die Bühnenfassung von Kotti Yun am Samstag unter ihrer eigenen Regie Premiere feierte, bedient sich eines Kunstgriffs: Sie lässt drei Erwachsene (Mona Krueger, Tobias Eisenkrämer und Felix Schiller), die zum Freundeskreis Momos gehörten, die Geschichte in Rückschau erzählen - mithilfe alltäglicher Puppen, wie man sie in jedem Kinderzimmer findet. Zumindest für Momo, ihre Altersgenossen und ihre großen Freunde wie Beppo Straßenkehrer und Girolamo Fremdenführer eignet sich diese Form der Veranschaulichung. Derweil verkörpern die sehr wandlungsfähigen Schauspieler die Grauen Herren im Trachten nach ihrem Lebenselixier, der Zeit der anderen, selbst. Das alles geschieht in einer ebenso grauen, gipsplattenverkleideten, zellenartigen Dekoration, die nur eine winzige Luke in Kopfhöhe und ein Fenster mit heruntergelassenem Rollo mit der Außenwelt verbinden. In einer anderen, geheimnisvollen Welt wiederum spielen sich die Szenen beim Schöpfer der Zeit, Secundus Minutius Hora, ab: Hier bedient sich das Ensemble des Schwarzlichttheaters und lässt so ausreichend Platz für die Fantasie der jungen Zuschauer, die bei der ausverkauften Premiere jedoch nicht in der Mehrheit waren.

Aber, als für Kinder ab 10 Jahren geeignet deklariert, bleibt "Momo", ob nun als Buch, Film oder Theaterstück, bis ins hohe Erwachsenenalter ein aktueller Stoff. Denn letztlich haben die Menschen zwar in Endes Roman über die Zeitdiebe gesiegt. In der Wirklichkeit aber hat sich der Kampf mit ihnen seit Erscheinen des Romans verschärft - und ist längst keine Sache allein der Erwachsenen mehr. Burnout und volle Agendas bei Heranwachsenden, die in den Lücken zwischen ihren Terminen Augen und Finger nicht mehr vom Smartphonedisplay lassen können, sind schließlich keine Schreckensvision Michael Endes, sondern Realität. Und als solche ansatzweise auch in der ruhigen, dem ernsten Thema zu jeder Zeit gerecht werdenden Inszenierung erkennbar. Sie fasst die Geschichte zusammen, so gut das in netto rund 100Minuten - da ist sie wieder, die knappe Zeit! - eben geht. Ohne die Neugier auf das Original zu töten. Wenn das wiederum nur einen Teil des Publikums dazu ermuntert, Endes Roman zur Hand zu nehmen, ist schon viel gewonnen.

Weitere Aufführungen von "Momo" gibt es im Figurentheater Chemnitz am 14., 15. und 16. März. www.theater-chemnitz.de