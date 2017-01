Auf die Bühne!

Aktuell laufen in Sachsen wieder die Regionalausscheide von "Jugend musiziert". Für viele Mädchen und Jungen ist das der Höhepunkt des Unterrichtsjahres, den etliche Lehrkräfte mit freiwilligen Zusatzstunden befeuern: Denn der Wettbewerb zeigt, wie gut die hiesige Nachwuchs-Ausbildung letztlich wirklich ist.

Von Katrin Mädler

erschienen am 24.01.2017



Zwickau/Chemnitz. Wie sieht der perfekte Auftritt bei "Jugend musiziert" aus? Der 15-jährige Maximilian Muck antwortet ganz einfach: "Das wäre, wenn ich richtig im Spiel bleiben würde und die Jury überzeugen könnte. Natürlich dürfen keine Patzer passieren", meinte er bei seinen Proben in Klingenthal. Ohne Patzer beherrscht er sein 20-minütiges Klaviersolo längst, täglich übt er die Stücke, und doch: An manchen Stellen finden er und seine Lehrerin Bettina Weigelt noch Kleinigkeiten, eine Tonfeinheit, die besser sein könnte, und dann spielt Maximilian die Passagen immer wieder, bis zur Perfektion.

Die Regionalausscheide des größten deutschen Musikwettbewerbs sind der Höhepunkt im Musikschuljahr. Am Wochenende spielten bereits die Teilnehmer aus Mittelsachsen, dem Erzgebirge und Chemnitz in Flöha, Annaberg-Buchholz und Chemnitz selbst - und zwar mit beachtlichem Ergebnis: Von insgesamt 161 Schülern schafften 69 Mädchen und Jungen die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Nun sind an den kommenden beiden Wochenenden die Nachwuchsmusiker aus Westsachsen und dem Vogtland an der Reihe - wo mit der Musikschule Vogtland und dem Zwickauer Schumann-Konservatorium zwei der besten sächsischen Nachwuchs-Schmieden ausbilden.

"Durch ,Jugend musiziert' werden die Leistungen der Kinder vergleichbar", erklärt Musiklehrerin Weigelt in den Klingenthaler Unterrichtsräumen, die zusammen mit der Schule in Markneukirchen zum südlichen Teil der Musikschule Vogtland gehören. "Wenn jemand in Bremen oder anderswo beim Landeswettbewerb war, kann ich ungefähr sein Niveau einschätzen und weiß, wie er spielt." Maximilian neben ihr wirkt unruhig: Er will weiter üben. Zum letzten Mal wird er wohl bei "Jugend musiziert" sein: Nur alle drei Jahre gibt es seine Wertungsgruppe Klavier Solo, zweimal hat er es bereits in den Landeswettbewerb geschafft.

Meistens wird für "Jugend musiziert" seit Schuljahresbeginn geübt. "In größeren Altersgruppen starten die Vorbereitungen sogar schon im alten Schuljahr", erklärt Urs Hufenbach, Musikschulleiter der Abteilung Klingenthal in der Musikschule Vogtland. Ein paar Kilometer von Maximilian entfernt, bereitete sich in der Markneukirchner Musikschule ein Blechbläsertrio auf den Regionalausscheid vor, der ersten Stufe des Wettbewerbes. Das Schlimmste ist, wenn ein Kind während der letzten Wochen vor dem Auftritt krank wird, so Lehrer Thomas Weigelt. "Die Phase brauchen wir für die Feinheiten, vor allem bei einem Ensemble ist das wichtig." Der Schreckensfall trat bei ihm ein: Der Jüngste des Trios, Anton Schlegel, musste wegen Krankheit seit Weihnachten pausieren; zum ersten Mal stand er dieser Tage mit seinem Waldhorn und den Mitstreitern Ludwig Stark (Trompete) und Jannis Geipel (Tenorhorn) bei der Probe. Die Erleichterung: Der Viertklässler fand sich sofort wieder zurecht.

Seit der Wende hat der 56-jährige Weigelt jährlich mit "Jugend musiziert" zu tun und wird trotzdem nicht müde für die letzten Ratschläge: Achtet auf den Einsatzgeber, hört überhaupt genau aufeinander und stimmt das Tempo ab! Die fünf Musikstücke von Barock bis Swing werden sie bis zum Auftritt am 5. Februar noch unzählige Male durchspielen. Das geschulte Ohr des Lehrers hörte vor einigen Monaten bei den drei Jungen schnell heraus: Hier wachsen Musiker heran, die gefördert werden sollten. "Die Schüler müssen wollen, und das Elternhaus muss mitziehen." Ihr erster Auftritt bei "Jugend musiziert" sei laut Weigelt ein wichtiger Baustein - aber nicht der einzige: "Es gibt regelmäßig Zusammenspiele mit anderen Orchestern. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Ausbildung, wir wollen den Nachwuchs für die Ensembles der Region heranziehen."

Vielleicht könnten die Drei das neue Aushängeschild der Musikschule in Markneukirchen werden, über Jahre hinweg. "Nein, wir wollen jetzt keinen Druck aufbauen", sagt Weigelt: Den machen sich die Schüler oft von alleine. Und neben all den Prädikaten, Punkten und Preisen bei "Jugend musiziert" darf niemand vergessen: Die Schüler gehören ohnehin zu den Besten ihrer Institution. An der Musikschule Vogtland, Abteilung Markneukirchen/Klingenthal gibt es 500 Schüler - Maximilian, Anton, Ludwig und Jannis sind die einzigen, die in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilnehmen.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" findet für die Regionen Vogtland und Zwickau am 28. und 29. Januar sowie am 4. und 5. Februar im Schumann-Konservatorium Zwickau sowie im Rathaus Reichenbach statt. Der Landeswettbewerb Sachsen wird am 18. und 19. sowie 25. und 26. März in Bautzen ausgetragen.

www.jugend-musiziert.org