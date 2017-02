Auf die Knie!

Das Alternative Jugendzentrum "Kniebreche" in Zöblitz war fast ein Jahrzehnt lang einer der angesagtesten Klubs im Erzgebirge - und deutschlandweit eine wichtige Keimzelle für Subkulturen wie Punk, Gothic und Crossover. Jetzt könnte der der Kultladen 25-jähriges Bestehen feiern - hätte man ihn nicht 2001 geschlossen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 09.02.2017



Tom Küchler fährt nicht gern an der Kniebreche vorbei - zu viele Erinnerungen an die Kurve zwischen Marienberg und Zöblitz, an der einst eine beliebte Ausflugsgaststätte stand, die 1993 das Alternative Jugendzentrum Kniebreche wurde. Heute ist der Platz leer, das Haus erst abgebrannt, die Reste weggerissen. Nichts erinnert mehr an den über das Erzgebirge hinaus bekannten Jugendklub, in dem fast zehn Jahre lang hunderte Bands aus aller Welt gastierten. Aber viele erinnern sich noch an die wilden Jahre, in denen sich Wochenende für Wochenende zwischen 20 und 400 Jugendliche aus dem ganzen Erzgebirge und darüber hinaus in der Kniebreche trafen - aller fünf Jahre feiern sie die Erinnerungen. Jüngst am vergangenen Samstag im Theater Variabel in Olbernhau.

Angefangen hatte alles 1991 mit der wohl ersten Hausbesetzung im Erzgebirge. Ein paar Jugendliche um Küchler okkupierten ein Gebäude in Kamerun, einem Ortsteil von Wernsdorf bei Olbernhau. Von dort mussten die jungen Leute aber bald in ein anderes leeres Haus in Zöblitz umziehen - und bekamen schließlich mit Unterstützung des damaligen Landratsamtes Marienberg die baufällige "Kniebreche" sowie eine kleine Anschubfinanzierung zugewiesen. Das ehemalige Ausflugslokal wurde dank zahlloser Graffiti-Bilder bald das bunteste Haus des gesamten Erzgebirges. Anfangs spielten dort vor allem Darkwave- und Gothic-Bands, ganz der desillusionierten Stimmung der Zeit und der von rasanter Deindustrialisierung mit der einhergehenden Arbeitslosigkeit geprägten Gegend entsprechend. Das AJZ Kniebreche aber wurde zu einer Erfolgsgeschichte, wenn auch zunächst noch misstrauisch beobachtet von der bürgerlichen Mehrheit. Viele Bands wollten gerade dort auftreten, weil es sich herumgesprochen hatte, dass das Publikum aufgeschlossen, die Betreuung hervorragend und der Ort irgendwie besonders war. Hier spielten unter anderem die Rammstein-Vorgängerband Feeling B, Herbst in Peking, Die Art, Das Ich, Blind Passengers, London After Midnight, die amerikanische Punk- und Gothic-Ikone Gitane Demone - und zahllose lokale Bands, die fast vergessen sind. Am ersten August-Wochenende gab es mit dem "Bizzarre" eines der kleinsten, feinsten und vor allem ersten Open-Airs ind Sachsen. Den Termin hatten die Kniebrechler eigens gewählt, weil es statistisch gesehen das Wochenende mit der niedrigsten Regenwahrscheinlichkeit ist. Mehrere hundert Gäste tanzten drei Tage lang unter Bäumen und im Staub.

Am 15. September 2001 war Schluss - das baufällige Gebäude war von der Treuhand-Nachfolgegesellschaft versteigert worden, die Gründungsmitglieder des AJZ waren älter geworden, suchten und fanden auswärts Arbeit, gründeten Familien, und weil es die Jugend schon damals aus dem Erzgebirge mit seinem überschaubaren Arbeitsplatzangebot in die Welt zog, fehlte es an Nachwuchs.

Doch noch immer treffen sich die Kniebrechler der ersten Stunde aller fünf Jahre zu ihrem Klassentreffen der besonderen Art. Wie immer spielt die sozusagen Kniebrechen-eigene Band Endless, wie immer kommen um die hundert Erwachsene gewordene Kniebrechler - manche bringen ihre Kinder mit, ein paar wenige sind sogar schon Großeltern.