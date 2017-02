Auf einem alten Blüthner durch Zeit und Raum

Ragna Schirmer eröffnet in derChemnitzer Villa Esche die Veranstaltungssaison

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 06.02.2017



Chemnitz. Ragna Schirmer hatte Blut geleckt. Als die Pianistin vor einem Jahr mit dem Programm "Liebe in Variationen" über das Dreiecksverhältnis zwischen Robert und Clara Schumann sowie Johannes Brahms erstmals in der Villa Esche auftrat, bekam sie Lust, für deren Saal und den 110 Jahre alten Blüthner-Flügel ein Extra-Programm zusammenzustellen. Auch das Publikum wollte sie nochmal hören.

Das konnte es am Freitagabend beim 12. Klaviersalon. Eingeladen von der Sächsischen Mozart-Gesellschaft, spielte die 44-Jährige, die als eine von wenigen Deutschen zu den Weltklasse-Pianistinnen gehört, ein Programm, das quer durch Europa und quer durch die Epochen führte. Die Wahl-Hallenserin begann mit einem "Heimspiel", der g-moll-Suite von Händel. 2009 legte die gebürtige Hildesheimerin eine Referenzaufnahme der Klaviersuiten des Bach-Zeitgenossen vor und gab auch unter den heiklen Bedingungen des hohen Esche-Saals einen beeindruckenden Einstand.

Lädt die Mozart-Gesellschaft ein, gehört Mozart aufs Programm. Mit der Fantasie KV 397 spielte sie eins seiner wenigen Moll-Werke, nachdenklich, mit fein ausgearbeitetem optimistischen Ende, das Meilen von der Händel-Suite wie der folgenden Waldstein-Sonate Beethovens entfernt scheint. Um so überraschender, von der Pianistin zu erfahren, dass alle drei Werke binnen 83 Jahren entstanden. Bei Beethoven war förmlich spürbar, welch körperliche Kraft derlei fordert. Schon mit dem Kopfsatz legte Ragna Schirmer solche Bravour an den Tag, dass das 130-köpfige Publikum im ausverkauften Saal Zwischenapplaus gab.

Ein Zeitsprung von 100 Jahren folgte nach der Pause - der Fünfsätzer "Miroirs" von Maurice Ravel. Perlende Töne, rauschende Arpeggien, mit denen Ragna Schirmer dem Impressionisten die Rolle des Pointilisten zuwies. Als Zugabe spielte sie die Aria aus Bachs Goldbergvariationen. Aber: Die meisten Zuhörer wären wohl sitzen geblieben, hätte sie alle 30 Variationen drangehängt.