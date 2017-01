Aufbegehren an der Götzenhalde

Zu seinem 20. Todestag erinnert die Kunstwandelhalle Bad Elster zurzeit mit einer Ausstellung an Otto Scheuch, einen der bedeutenden vogtländischen Maler des 20. Jahrhunderts. Weder unter den Nazis, noch in der DDR war er besonders gelitten. Um so mehr überrascht ein Porträt, das sich in der Ausstellung findet.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 06.01.2017



Adorf/Bad Elster. Am beeindruckendsten sind vielleicht seine "Knitterbilder" - eine Bezeichnung, die Otto Scheuch gar nicht so sehr mochte - Mischtechniken auf zerknitterten Papier. Auf diesem Untergrund wird der zarte, transparente, gedeckte, nur selten mutig expressive Farbauftrag des am 15. Dezember 1916 in Adorf geborenen Künstlers zufällig gebrochen und gibt den symbolistischen Landschaftsbildern einen zusätzlichen Reiz.

Dabei war der Zufall wohl Otto Scheuchs Sache nicht. Sein künstlerisches Talent zeigt sich schon früh. Von 1933 bis 1935 besucht er die Zeichen- und Malklasse der Staatlichen Kunstschule für Textilindustrie Plauen. Dort wird er auch Zeuge der nationalsozialistischen Säuberungen unter den Pädagogen. Wegen "kunstbolschewistischer" Tendenzen werden mehrere seiner Lehrer der Schule verwiesen. Scheuch soll sich für sie eingesetzt haben, prägt in dieser Zeit auch seinen eigenen Stil aus. Er ist ein hervorragender, realistischer Porträtist - bis ins hohe Alter zeichnet er berührend alte und junge Menschen seiner Umgebung, so das Bild der "Sohler Gette" aus dem Jahr 1945, einer vom Leben gezeichneten, ernsten Häuslerin aus dem Vogtland. Otto Scheuch wird zur Wehrmacht eingezogen, erleidet im Krieg eine schwere Verwundung, die ihn lebenslang beeinträchtigten soll. 1946 kehrt er nach Adorf zurück und richtet dort ein Atelier für Kunst- und Schriftenmalerei ein.

Nach eigenem Bekunden ging es ihm vor allem darum, die Verbindung der Kunst mit dem Volk zu stärken. Ganz folgerichtig ist er deshalb von 1952 bis zu einer schweren Erkrankung 1965 als Kunsterzieher tätig. Seine eigene Malerei wird in der DDR eher skeptisch betrachtet - vielleicht zu wenig sozialistisch-fortschrittlicher Realismus, zu viel impressionistische Landschaft. Dabei finden sich unter seinen Arbeiten durchaus auch Arbeiterporträts, ein weiteres von Ernst Busch als Galileo Galilei und sogar eines des ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck. Vielleicht verbietet Otto Scheuch auch der sprichwörtliche vogtländische Eigensinn zu viel Anpassung an eine sozialistisch-realistische Kunstdoktrin. 1960 tritt er jedenfalls aus dem Verband Bildender Künstler aus.

Sein Wissen und Können gibt er dennoch weiter - im Adorfer Mal- und Zeichenzirkel. Dort gehört unter anderem der heute selbst prominente surrealistische Maler Heinz Plank zu seinen Schülern. Plank erinnert sich gern an seine Lehrzeit - so in einem Text auf der liebevoll gepflegten Webseite Otto Scheuchs. Adorf ist Heinz Plank als eine "Stadt von kleinbürgerlichen Verhaltensweisen, kultureller Ignoranz und chauvinistischen Ansichten über Kunst und Kultur" in Erinnerung, in der er in Scheuchs Malzirkel eine Heimat und die "Obhut einer wohlmeinenden Begleitunterweisung" fand.

Je mehr Plank jedoch seinen eigenen Weg gehen wollte, den "unauslöschlichen Willen zu einer expressiven Übersteigerung in Form und Farbe, zu Deformation um jeden Preis" spürte, umso mehr habe sich das Verhältnis zu Otto Scheuch abgekühlt - der ihn aber dennoch bei seinen Bewerbungen an den Kunsthochschulen in Dresden, Berlin und Leipzig unterstützte.

Seiner Heimat ist Otto Scheuch immer treu geblieben. Davon zeugen viele, zum Teil symbolistisch aufgeladene Landschaftsbilder, die - etwa mittels einer "Götzenhalde" oder "Aufbegehrend" - auch kritisch Stellung zur DDR beziehen. Die zweite große Liebe Otto Scheuchs war die Musik, die ihn zu vielen Bildern inspiriert hat und seinen Wunsch des intuitiven Malens am besten stützte.

Wie oft in der Wandelhalle Bad Elster, ist die Präsentation der etwa 80 Werke des Künstlers nicht optimal gelungen. Mag auch die Vielfalt von Dutzenden verschiedenen Rahmen und Passepartouts noch einen gewissen Charme haben und darauf hindeuten, dass die Leihgaben ansonsten in diversen Wohnzimmern einen festen und würdigen Platz haben, stört es, dass die Bilder meist zu eng und scheinbar willkürlich nebeneinander hängen, Angaben zur Entstehungszeit sucht man oft vergeblich. Immerhin kommt so der porträtierte Wilhelm Pieck zu einem Platz neben Sonnenblumen. Auch der Hinweis auf die einzige Auslandsausstellung Otto Scheuchs 1992 in einer Pariser Verkaufsgalerie geht in einer abseits platzierten, gewagten Collage eher unter. Dennoch ist die Ausstellung eine sehenswerte Erinnerung an einen bedeutenden Künstler des Vogtlands, dem Zeitläufe und persönliche Umstände trotz allen Talents vielleicht Größeres verwehrten. Otto Scheuch starb am 6. Oktober 1997.

Service

Die Ausstellung"Klänge der Malerei" mit Werken von Otto Scheuch ist bis zum 31. März in der Wandelhalle Bad Elster zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis freitags 14 bis 17.30 Uhr, samstags und sonntags 9.30 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr.

Zur Webseite über den Künstler