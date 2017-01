Aufbruch aus der kleinen Konditorei

"Ich bring dich um die Ecke ... zum Autobus" ist eine schicke Revue mit Schlagern und schönen Beinen aus der Zeit zwischen den Kriegen.

Von Marianne Schultz

erschienen am 19.01.2017



Döbeln. Können zwei sich nicht mehr leiden - aber auf der Bühne sind sie Profis, und irgendwann entdecken sie, dass sie doch einzigartig füreinander waren! Dies ist bereits die Geschichte, die sich als roter Faden durch den eleganten, rauschenden Abend zieht: Sobald der Vorhang aufgeht, wenden sich die einstigen Verliebten, eben noch augenrollend einander inständig hassend, mit strahlendem Lächeln zu. Die Stars des Mittelsächsischen Theaters, Susanne Engelhardt und Jens Winkelmann, begeben sich zum Vergnügen des Publikums in die Rolle des einstigen Paares. Sie erzählen in der musikalischen Revue "Ich bring dich um die Ecke ... zum Autobus" ihre Geschichte des Kennenlernens, das "In einer kleinen Konditorei" vor dem Hintergrund deutscher Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg beginnt und bis in die Zeit der ernüchternden, in Bürgerlichkeit erstarrten 1950er-Jahre reicht. Das große Finale musste zur Premiere in Döbeln wiederholt werden.

Der Grundton ist komisch-ironisch mit gut dosierten sarkastischen-bitteren Anklängen, doch es überwiegen Show und Unterhaltung. Inszeniert hat Judica Semler den illustren Abend mit phantastischen Kostümen in der Ausstattung von Annabel von Berlichingen im Stil der Zeit mit Extraballett, Chor und einem Swing- und Charleston-tauglichen Revueorchester auf der Bühne, das von Tobias Horschke am Klavier geleitet wird. Dazu ist "Bob Darling" Derek Rue mit von der Partie, der sich vorgenommen hat, "Die Herzen der stolzesten Frau'n" im Duktus Heinz Rühmanns mit minimalistischem Ausdruck zu mimen, was umwerfend gelingt.

Der Abend geht über ein bloßes Nummernprogramm hinaus, denn hier tanzt und spielt auch der Chor, zieht das Extraballett alle Register der großen Show und die beiden Protagonisten schenken sich nichts, sind mit leidenschaftlicher Energie und Können dabei. Susanne Engelhardt, die Wunderwaffe des Theaters von Musical bis Wagner, zeigt einmal mehr ihr Können als Diseuse und geizt nicht mit Reizen und ausnehmend schöner Figur. Sie kann es sich leisten, Marlene Dietrichs Weltsong "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" verrucht lasziv zu interpretieren, spielend die Oktaven zu wechseln, süß zu gurren, tief zu schnurren, das Publikum um den Finger zu wickeln. Ihr piepsig hingehauchter Friedrich-Hollaender-Song "Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre" ist ein Höhepunkt des Abends. Mit Wohlklang und Interpretationsstärke ist Jens Winkelmann mit ihr auf Augenhöhe. Mit "Ich bin das Nachtgespenst" begibt er sich in die finsteren Abgründe eines Kriminellen; Männer leiden mit ihm beim "Blusenkauf" von Otto Reutter, ebenso erinnert er an Künstlerschicksale des in Auschwitz ermordeten Willy Rosen, der einst mit "Was will der Mann da auf der Veranda" Eifersucht vom Feinsten inszenierte.

Nächste Aufführungen

"Ich bring dich um die Ecke ... zum Autobus" ist am 29. Januar im Theater Döbeln und am 4. Februar im Theater Freiberg zu erleben.