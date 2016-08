Auferstehung in Ruinen

Es nennt sich schlicht Land Art Festival, aber die bunte, zweisprachige Mischung aus Kultur und Diskussionen in dem früheren sudetendeutschen Königsmühle ist viel mehr.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 29.08.2016



Königsmühle. Seit gestern könnte wieder Gras über die Sache wachsen. Königsmühle, fünf Ruinen in einem Tal am Fuße des Keilbergs, bis 1945 hatte der Weiler 53 Einwohner. An sie erinnert die Stein-Installation zweier tschechischer Künstler in einem der Häuserreste, die sie am vergangenen Wochenende im Rahmen des fünften Land Art Festivals schufen.

Drei Tage lang Kunst, wohin das Auge schaut. Ein Baumstamm ragt wie ein Körperteil eines Menschen aus der Erde - Erinnerung an den Bergbau, der das Erzgebirge auf beiden Seiten der Grenze prägte. Ein überdimensionales Vogelhäuschen bietet Obdach im Vogelschutzgebiet. Gemälde erinnern an eine tschechische Sagengestalt. Aus einem eingefallenen Keller tönen Erzählungen aus dem harten Bergmannsleben. Ganz zwanglos treffen sich seit inzwischen fünf Jahren Tschechen und Deutsche in dem romantischen Tal nahe des Grenzortes Bozi Dar, Jung und Alt, manche eher alternativ gekleidet, aber auch "ganz normale" Spaziergänger, Touristen, Anwohner, Nachkommen der sudetendeutschen Vertriebenen aus dieser Gegend. Organisiert unter anderem von dem tschechischen Verein Antikomplex und der Lichtfabrik, einem Verein aus Annaberg-Buchholz, proben sie erfolgreich das Leben mit einer gemeinsamen, nicht konfliktfreien Geschichte. Die Kunst ist nur ein Teil dieses offensichtlich erfolgreichen Versuchs. Zum Programm gehören neben Konzerten, Theater- und Filmaufführungen auch Diskussionen und Workshops. Wobei die Beteiligten kein Blatt vor den Mund nehmen, vergangene und gegenwärtige Probleme der Grenzregion ansprechen. Zum Beispiel den inzwischen beiderseits der Grenze spürbaren Fachkräftemangel. Hier wie da gehen die jungen Leute aus den kleinen Städten und Dörfern weg - nach Prag oder Berlin, in die Großstädte. Hier wie da suchen sie anderswo nach besseren Verdienstmöglichkeiten, einem besseren Leben. "Nach der Revolution", sagt eine Frau aus Vejprty, "ist uns etwas verloren gegangen. Jetzt haben wir drei Jobs und keine Zeit mehr, Freundschaften zu pflegen. Vejprty zwar wird renoviert, aber für wen?" Eine tschechische Anthropologin verweist darauf, dass es für die Menschen der Region schwer war, eine eigene Identität und Heimatverbundenheit zu entwickeln: Vertreibung, die Grenze mit ihrem strengen Regime zu sozialistischen Zeiten, verfallende Siedlungen, die teilweise auch militärischen Sperrgebieten und einer Talsperre zum Opfer gefallen waren.

Auch die Kunst macht um die Probleme der Menschen hier keinen Bogen - ob es die Krippelkiefern-Nachfolger Sterni & Freunde sind, die Anton Günthers "Deitsch un frei woll mer sei" vom Kopf auf die Füße stellen, oder Petr Linhart mit seinen einfühlsamen Menschenliedern, die eine wunderbare Entdeckung sind. Und so wächst aus und in den Ruinen etwas, das seinesgleichen sucht und Zukunft verspricht. Der Annaberger Jörg Seifert, fast Stammgast bei dem Kunstfestival, hat neben einem bunten Nest für die Träume auch Gedichte in der Landschaft verteilt und dem Gras gewidmet: "Das Gras wird gebeten / über die Sache zu wachsen. / Das Gras bitte." In Königsmühle wird seiner Aufforderung ganz sicher nur das Gras Folge leisten, und es wird selbst Teil der Erinnerung für die Zukunft sein.