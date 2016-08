AufwÃ¤rm-Ritual:Â Lukas Graham schnÃ¼ffeln anÂ Bier

Aufwärm-Ritual: Lukas Graham schnüffeln an Bier

erschienen am 29.08.2016



Kopenhagen (dpa) - Die dänische Popgruppe Lukas Graham («Drunk in the Morning») hat vor ihren Auftritten ein ungewöhnliches Aufwärm-Ritual.

«Wir riechen an Bier, um die Stimmen richtig aufzuwärmen», verriet Frontmann Lukas Graham Forchhammer am Montag am Rande der Verleihung der MTV Video Music Awards. «Ich weiß, es ist merkwürdig», sagte der Sänger. «Wir kommen aus Skandinavien, es ist Tradition.»

Bei der Preisverleihung in New York war die Band, die zurzeit mit «7 Years» in den deutschen Charts vertreten ist, als bester Newcomer nominiert. Die Dänen gingen aber leer aus.