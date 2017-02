Aus dem Schatten

Sie gilt manchen als das Mauerblümchen in der Kunst: die Zeichnung. Die Neue Sächsische Galerie in Chemnitz setzt sie jetzt mitten ins Licht. Und lädt ein, genau hinzusehen.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 16.02.2017



Chemnitz. Es drängt sich ein bisschen nach vorn, das gemalte Bild. Erzeugt Aufmerksamkeit, gern mit farbausgefüllten Leinwänden, mit Dichte, auch mit Größe. Die Zeichnung dagegen, mit Strichen und Linien, das Papier darunter oft noch sichtbar, gilt als vermeintlich unscheinbarer, bleibt wie ein Blatt im Wind zurück. Okay, das ist übertrieben, und doch: Für eine Ausstellung greife man öfter auf Malerei als auf Zeichnungen zurück, sagt Mathias Lindner, Direktor der Neuen Sächsischen Galerie (NSG) im Chemnitzer Tietz. Weil das aber der Sammlung des Hauses nicht gerecht werde, macht er das jetzt anders. Im Kellergeschoss der Galerie ist die Ausstellung "gezeichnet" zu sehen. Sie ist zugleich Beginn einer neuen Reihe.

Sie soll nach fast vier Jahren Pause durch Hochwasser, Sanierungen und Vorbereitungen im Kellergeschoss wieder einen tieferen Blick in die Sammlung der NSG zulassen. Die beherbergt rund 12.000 Arbeiten ab 1945, darunter etwa 1000 Zeichnungen, 1500 Werke der Malerei und 8000 Druckgrafiken. Immer für ein Jahr sollen unter einem anderen Motto Werke der Sammlung im Mittelpunkt stehen und parallel zu anderen Ausstellungen zu sehen sein. Erstes Thema: die Zeichnung. Aus der Sammlung gewählt wurden Blätter vor allem aus den 1970er- und 80er-Jahren. Porträts, Landschaften, Szenen, Abstraktes, Skurriles - alles dabei, Maler aus der ganzen Region sind vertreten, darunter aus Chemnitz, Dresden, Leipzig, Zwickau, Freiberg, Namen wie Marianne Brandt, Mitglieder der einstigen Karl-Marx-Städter Gruppe Clara Mosch, auch Irene Bösch, Uwe Bösch, Elke Hopfe, Baldwin Zettl, ...

Die Ausstellung soll die feinen Unterschiede in Zeichnungen offenlegen. Denn: "Unsere Erfahrung ist, dass die Menschen immer weniger über Kunst wissen", sagt Lindner. Immer weniger auch darüber, wie Künstler zeichnen, warum sie Kohle, Tusche, Kreide oder wieso sie welches Papier wählen, welche Effekte sie damit erzielen. Die Figuren von Axel Wunsch etwa auf herkömmlich weißem Papier wirken kälter als jene auf gelbem. Oder: Filzstiftzeichnungen wie von Irene Bösch zeigen, dass die Bilder immer aus gleich starken, nahezu disziplinierten Linien bestehen, im Gegensatz zum Strich mit Tinte. Mit Ölkreide wiederum sind tief schwarze Kontraste möglich im Gegensatz zum feineren Abrieb der Pastellkreide. Und wie tiefschwarz erst sibirische Kohle deckt, im Vergleich dazu herkömmliche Kohle fast grau wirkt. Um als Laie nicht komplett durcheinander zu kommen, lassen sich in der Ausstellung Erklärungen zu den einzelnen Zeichenmitteln nachlesen.

Die Künstler, sagt Lindner, seien sich weitgehend einig: In der Zeichnung liege der Kern jeder Kunst. In ihr liege alles offen, sei am wenigsten mit Opulenz zu verdecken. Und wer beim Betrachten um die Feinheiten wisse, erkenne auch besser das Große in der Kunst. Wozu? Um zu sehen, so Lindner, dass Kunst Freude macht, Gewinn ist, Aufmerksamkeit erzeugt den Dingen gegenüber, die uns umgeben.

"Gezeichnet", NSG, Chemnitz, Moritzstraße 20. Geöffnet: 11 bis 17 Uhr, dienstags bis 19, feiertags 11 bis 17 Uhr, mittwochs geschlossen.