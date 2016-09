Ausstellung zeigt Verfall und Wiederaufbau der Stadt GÃ¶rlitz

Ausstellung zeigt Verfall und Wiederaufbau der Stadt Görlitz

erschienen am 06.09.2016



Dresden/Görlitz (dpa/sn) - Unter dem Titel «Görlitz - Auferstehung eines Denkmals» zeigt ab Mittwoch eine Ausstellung auf dem Gelände des Dresdner Flughafens 80 Fotos der vergangenen 40 Jahre. Der Dresdner Fotograf Jörg Schöner habe den Verfall der Bausubstanz in der architektonisch reichen Neißestadt ebenso festgehalten wie die Bemühungen, diese nach 1990 wiederherzustellen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Werke sind bis 18. November in Abflughalle, Sicherheitsbereich sowie der Panoramaebene des Flughafens zu sehen. Danach sollen sie an weiteren Orten national und international gezeigt werden. Die Ausstellung ist Teil der Standortkampagne «So geht sächsisch» der Regierung.