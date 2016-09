Bach-Archiv digitalisiert rund 700 Musikhandschriften

07.09.2016

freiepresse.de

Kultur

Claudia Weingart/Neue Meister

Der Sinn des Lebens ist Leben

Dresden. Der Dresdner Komponist Sven Helbig hat mit "I Eat the Sun and Drink the Rain" eine berührende Kantate geschrieben, die zwischen Klassik und Moderne tief ins menschliche Gemütswesen eindringt und dort eine Trostkraft entwickelt, die einem Johann Sebastian Bach immer fehlen wird. weiterlesen