Balbina und wie sie die Welt sieht

"Fragen über Fragen" heißt das neue Album der Berliner Liedermacherin. Es ist das Freiheitsmanifest einer Außenseiterin.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 22.02.2017



Berlin. Es muss wie eine große kollektive Umarmung gewesen sein, vor knapp sechs Wochen. Da präsentierte die Liedermacherin Balbina gemeinsam mit ihrer Band und dem Filmorchester Babelsberg im Großen Sendesaal des RBB vor knapp 1100 Zuhörern erstmals und vorab die Lieder ihres zweiten großen Albums "Fragen über Fragen". "Da war ein großes Gefühl von Liebe. Ich habe mich wie auf Wolken gebettet gefühlt, und ich empfinde es als großes Glück, dass ich das erleben darf", sagt die 33-Jährige.

Dabei war das Erlebte womöglich nur ein kleiner Vorschuss auf das, was jetzt, nach Erscheinen des Albums und vor ihrer Deutschlandtournee ab Ende März, auf sie zukommt: Als "Triumph deutscher Popmusik" wird ihr Silberling auf "Spiegel Online" gefeiert, der "Rolling Stone" spricht von einem "Shooting Star", die "Rheinische Post" von der "vielleicht besten deutschsprachigen Texterin der Pop-Gegenwart".

Superlativ-Gedanken dieser Art konnten einem bereits kommen, als die gebürtige Warschauerin, die als dreijährige Balbina Monika Jagielska mit den Eltern nach Berlin kam, im April 2015 ihr Albumdebüt "Über das Grübeln" veröffentlichte. Mit Texten über Alltäglichkeiten, in denen sie Weltfragen sucht und findet, über Vergehen und Nichtvergehenwollen von Zeit, über den Drang zum Tun und Nichtstun - und eben über das Grübeln über all das. Textlich bereits auf sehr hohem, sprachspielerischen Niveau. Musikalisch nicht in jedem Titel auf Anhieb zugänglich, aber zweifellos für die deutsche Popszene hochinnovativ. Von Balbinas schöner, wandlungsfähiger Altstimme ganz zu schweigen.

Als im Herbst bekannt wurde, dass ein zweites Album in Vorbereitung ist, stellte sich die Frage: Wie will sie das erste toppen? - Es ist ihr gelungen. "Fragen über Fragen", sagt sie selbst, sei ein sehr persönliches Werk geworden, in dem sie noch mehr von sich preisgebe, als sie es vor zwei Jahren getan hat. Das Erkennen von Wichtigem in scheinbar Unscheinbarem ("Der Dadaist"), ihr konsequentes Anderssein ("Unterm Strich"), das behagliche Einrichten in Zweckfreiheit ("Das Sinnlos") oder tiefer Traurigkeit ("Der Trübsaal"), die end- und fruchtlose Suche nach dem Glück, der Drang, sich selbst zu fühlen ("Das Mittelmaß"), das Bekenntnis zu extremen Emotionen ("Das Platzen") - das sind Themen, die sie in poetische Miniaturen umsetzt und musikalisch stilistisch vielfältig und kongenial aufbereitet - als 16 Tracks umfassendes Manifest geistiger Autonomie: "Ich klebe mir Tesa auf die Brillengläser und seh das Leben wie Monet" oder "Ich lege die Realität weg in den Keller, denn sie ist so schrecklich schwer", singt sie in "Das Milchglas". Wirklichkeitsverweigerung pur, ebenso, wenn sie in einem der wenigen melancholiefreien Stücke ("Der Scheitel") feststellt: "In meinem Kopf lebt die Realität, ich kann es hinter den Augen doch sehen!"

Die Freiheit nimmt sie sich: Balbina ist ein Gesamtkunstwerk. Das, was entsteht, wenn eine überdurchschnittlich intelligente junge Frau, die schon in der Schule als Außenseiterin und Eigenbrötlerin für ihr Anderssein, ihre skurrilen Ideen viel Spott einstecken musste, als Liedermacherin unbeirrt ihr Projekt verfolgt. Die sich weder fremde, markt- und geschlechterrollenkonforme Texte in den Mund legen lässt, noch die vermeintlich dazu passende Musik. Die sich nicht von Stilberatern großer Plattenfirmen an Outfit, Frisur und Körpersprache herumzuppeln lässt, auf dass sie den ästhetischen Erwartungen einer bestimmten Klientel gerecht werde.

Sie hätte es sich leichter machen können: "Es kamen jede Menge Absagen von Labels", erzählt die Musikerin, die erste Sporen in der Berliner Rap- und Hip-Hop-Szene sammelte, von der Zeit vor ihren Alben und ihrem Support für die Grönemeyer-Tour 2015: "Zu anders, zu kantig, zu unkommerziell - und kann sie nicht Fotos von sich machen, auf denen sie schön aussieht?" zitiert sie die Reaktionen der Mainstream-Szene, bevor sie bei Four Music unterkam. Die Musikindustrie, meint sie, messe noch mit zweierlei Maß: "Frauen haben es schwerer. Vor allem, wenn sie eine klare Vision haben. Wer als Mann zielgerichtet sein Konzept verfolgt, gilt als Macher, eine Frau, die das tut, als Zicke." Dabei lässt sich kaum sagen, dass Balbina ein Programm hat. Balbina ist ihr Programm. Ihre teils ungewöhnliche, aber mit etwas geistiger Präsenz - ohne die geht es bei ihr nicht - stets nachvollziehbare Sicht auf die Welt ist keine Pose, keine Rolle, beteuert sie: "So bin ich wirklich."

Authentisch ist sie auch in ihrer Zurückhaltung, was das Pop-Thema Nr.1 angeht: "Ich mache keine Lieder über Liebe", singt sie in "Die Regenwolke" - und tut doch genau das. Aber nur, um die abgedroschenen Phrasen einschlägigen Liedguts auf die rein physiologische Ebene runterzuregeln: "Wenn die Finger zittern und der Augenblick verschwimmt, ist der Blutzucker zu gering." Sie sagt, sie meide das Thema nicht bewusst, aber: "Es gibt so viele Themen, über die man schreiben kann. Und ich wage mich nur an die, von denen ich weiß, dass ich sie bewältige." Es gebe zu viel Schrott in diesem Genre. Auf Anhieb fallen ihr nur zwei wirklich gute Liebeslieder ein: "Nur ein Wort" von Wir Sind Helden und "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer: Da war sie 15 Monate alt. Das lässt tief blicken.

Balbinas Programm ist ihre Freiheit. In die ist sie hineingewachsen. Wirkt ihr Gesang auf dem ersten Album noch etwas schaumgebremst, erweitert sie jetzt, zunehmend selbstsicher, ihr stimmliches Repertoire. Zum Beispiel um Vibrato, Scat, Jazzphrasen, Tremoli, Seufzer, Juchzer, Abkippen ins Belcanto, die bei ihr stets dramaturgisch motiviert sind und ebenso wenig Selbstzweck haben wie der wohldosierte Einsatz des Sinfonieorchesters. Der kam sowohl live in Berlin, als auch in Sofia, wo die Spuren fürs Album eingespielt wurden, durch den Idealismus von Freunden und Unterstützern zustande, wäre allein aus dem Budget nicht zu stemmen gewesen. Dennoch erlagen Balbina und Co-Komponist Benjamin Bistram nicht der Versuchung, das ganze Album mit sämigem Streicher- und Bläserklang zuzukleistern: Das Orchester hat seine definierte Aufgabe, setzt hier Akzente, unterstützt da die der Band - und immer den Gedankenreichtum dieser beeindruckenden Künstlerin.

Der erschließt sich nicht in jedem Lied sofort. Das Album ist, hört man es sich an, einer Tüte gemischter Blumensamen sehr ähnlich: Die Pflanzen, die daraus wachsen, keimen und blühen nicht alle zur selben, sondern alle zu ihrer Zeit. Und die muss man ihnen lassen.