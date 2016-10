Barocker Batman

Mit dem "Scharlachroten Siegel" hat sich die Oper Chemnitz ein etwas durchwachsenes Musical für eine letztlich sehenswerte Premiere ausgesucht.

Von Lea Becker

erschienen am 16.10.2016



Chemnitz. Für Superhelden gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Sie tragen Strumpfhosen und führen ein Doppelleben. Der "Scarlet Pimpernel" bildet da keine Ausnahme. Zur Zeit der Französischen Revolution mischt sich dieser maskierte Unbekannte mit seinen Kumpanen unter Freiheitskämpfer und rettet so unbescholtene Aristokraten vor der Guillotine. Ganz Frankreich fragt sich, wer der Kerl bloß ist, und auch in England beteiligt man sich fleißig an Spekulationen: Dort lebt der Adelige Sir Percy Blakeney, frischvermählt mit der französischen Schauspielerin Marguerite. Was diese nicht weiß: Ihr Ehemann steckt im Kostüm des mysteriösen Helden, und sein Erzfeind, der skrupellose Freiheitskämpfer Chauvelin, ist Marguerites einstiger Liebhaber.

Diese Dreieckskonstellation, in der politische und persönliche Leidenschaften nicht immer klar zu trennen sind, ist die Ausgangssituation des Musicals "Das scharlachrote Siegel", das am Samstag im Chemnitzer Opernhaus Premiere hatte. Wie ein Batman in Kniebundhosen mimt Sir Blakeney in England den überkandidelten Dandy, während er sich in Frankreich als selbstloser Kämpfer auftritt. Veit Schäfermeier gibt diesen spätbarocken Superhelden nicht nur mit ordentlich Pathos in der Singstimme, sondern vor allem mit komödiantischem Timing und ausufernder Mimik. So kommt an diesem Abend trotz des blutrünstigen Hintergrunds der Geschichte der Humor nicht zu kurz. Sir Percy und seine adeligen Kumpanen geben sich größte Mühe, ganz England davon zu überzeugen, dass sie harmlose Volltrottel sind - und haben damit auch beim Publikum Erfolg. Vor allem die Begegnungen zwischen Percy und Chauvelin, bei denen der ignorante Aristokrat den ernsthaften Bürger mit seiner vermeintlichen Oberflächlichkeit immer wieder zur Weißglut treibt, sorgen für große Erheiterung.

Dass der Kämpfer für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in diesem Stück der Bösewicht ist, ist der Herkunft der Autorin geschuldet: Emmuska Orczy entstammt einem ungarischen Adelsgeschlecht. Ihre Novelle "Das scharlachrote Siegel" entstand 1905, wurde mehrfach verfilmt und 1997 schließlich als Musical in New York uraufgeführt. Die Texte stammen von der bekannten amerikanischen Musical-Autorin Nan Knighton und wurden von Wolfgang Adenberg ins Deutsche übertragen. Obwohl es sich bei beiden um profilierte Musical-Texter handelt, wirken ihre Worte in "Das scharlachrote Siegel" belanglos und austauschbar. Nicht eben kreativer fällt die musikalische Vertonung durch Frank Wildhorn aus. Über weite Strecken bleibt es bei effekthaschender Massenware, die vom Ensemble allerdings einwandfrei dargeboten wird. Immer wieder spendet das Publikum den Szenenapplaus, auf den es Wildhorn durch lange gehaltene Töne und pathetische Instrumentierung wohl abgesehen hat.

Roland Hüves Inszenierung dieses Musicals ist dennoch höchst unterhaltsam. Neben Veit Schäfermeier machen auch Alexander Franzen als Chauvelin und Stefanie Köhm als Marguerite eine gute Figur. Auch das restliche Ensemble, Dirigent Jakob Brenner und sein Orchester sind in guter Form. Dass der Abend dennoch durchwachsen ist, liegt vor allem an den uninspirierten Songs von Wildhorn und Knighton, die für dieses Stück leider nicht viel mehr als Dienst nach Vorschrift abgeliefert haben.