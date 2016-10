Bataillon der lauen Liebe

Silly gastierte in Chemnitz in einer fast ausverkauften Stadthalle vor einem oft textsicher mitsingenden Publikum. Aber wirklich überzeugend sind vor allem die neuen Lieder der Band nicht.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Der große Saal der Chemnitzer Stadthalle ist voll, fast ausverkauft. "Willkommen in der Gemeinschaft", so knarrt es bewusst ein wenig blechern aus den Lautsprechern, bevor Silly die Bühne betritt - Zitat aus einem der neuen Songs der Band. Womit auch das Motto des Abends vorgegeben ist.

Silly spielt so ziemlich die komplette aktuelle "Wutfänger"-Platte - eingängige, poppige Lieder gegen Aufruhr, Wut und jede Art von echter Konfliktbewältigung. "Lass den Kampf los - das Leben, das ist überall ein freier Fall", "Wir sind frei", "Sie leben das Leben der Anderen", "Das haben wir erlebt, das kann uns keiner nehmen", "Du hast ein Stück von unserm Glück gestohlen", "Mach deine Angst zu deinem besten Freund" - so reiht sich Binsenweisheit an Küchenphilosophie.

"Zwischen den Zeilen", wie eines der Lieder heißt, ist da kaum etwas zu finden. Eine im philosophischen Sinne punkige, experimentierfreudige Rockband war Silly auch mit der 1996 verstorbenen Sängerin Tamara Danz nicht. Ihre Musik war immer eher poppiger Mainstream. Aber die Konterbande kam gerade durch die Hintertür über den wohlgefälligen Sound.

Die schon immer etwas zu elegant gestylten Berliner Dandys und die sensible, lebenssüchtige Diva Danz beobachteten - nicht zuletzt dank der Texte von Werner Karma und Gerhard Gundermann - das Leben da unten, in den S-Bahn-Tunneln, am Straßenrand, hinter den hell erleuchteten Neubaufenstern und in den Mittelklasse-Diskotheken wach, aufmerksam, manchmal erstaunt und amüsiert, manchmal entsetzt und erschrocken, auf jeden Fall genau. Wenn Tamara Danz sang, dann war sie "Die wilde Mathilde", dann war sie eine der Frauen, die Steine auf den "Mont Klamott" schleppten, dann sah sie selbst fassungslos "Die verlorenen Kinder" und das "Bataillon d'Amour" - und es schlichen sich Kritik und Aufmüpfigkeit, echte Lebenslust und echte Verzweiflung ganz von selbst in einen poetisch-faszinierenden Realismus. Und die Kraft der Sängerin Danz riss auch ihre Musiker zu manchmal beeindruckend intensiven Auftritten mit.

Ein bisschen davon scheint auch noch in den Interpretationen alter Silly-Songs von Anna Loos auf. Aber in ihren eigenen, den neuen Liedern der Band, vor allem von der aktuellen "Wutfänger"-Platte, ist von dieser auch polarisierenden Authentizität kaum etwas geblieben. Natürlich sind die altgedienten Silly-Mitglieder Rüdiger "Ritchie" Barton (Keyboard, Gesang), Uwe Hassbecker (Gitarre, Geige), Hans-Jürgen "Jäcki" Reznicek (E-Bass) und die Live-Begleiter Reinhard Petereit alias Herr Petereit, Daniel Hassbecker und Ronny Dehn gute Musiker, sie glänzen mit kleinen Soli, die das Konzert insgesamt abwechslungsreich machen, überspielen souverän-sympathisch auch mal kleine Fehler.

Aber es ist nur noch wenig da von der genauen Beobachtung des Alltags, des ganz normalen Lebens in Deutschland mit seiner Zweidrittel-Gesellschaft, den durch Hartz-IV vom Wohlstand Abgehängten, seiner Angst vor den und dem Fremden, den Flüchtlingen auf der Suche nach Sicherheit und Frieden.

So wie die Band dauerlächelnd durch die Fernsehsender zieht, um sich zu promoten, jagt sie durch ihr Programm. Selbst eine gute Idee wie in "Vaterland" über das waffenexportierende Deutschland versandet in der Beliebigkeit einer Gemeinschaft derer, denen es trotz und mit allem doch ganz gut geht. Das wäre an sich auch nicht weiter schlimm, wenn nicht Silly immer noch von und mit dem Anspruch leben würde, den sie mit Tamara Danz einst selbst definiert haben: "Keine Kompromisse..."

Silly in ihrer aktuellen Form sind ein einziger, nach dem Erfolg schielender Kompromiss in einer Welt, die "uns durcheinander" vorkommt, wie Anna Loos vor einem Lied sagt. Dass junge Bands nicht unbedingt mutiger sind, bewies der aus München stammende Musiker Pieska im Vorprogramm: perfekt komponierte Songs, aber kaum Überraschungseffekte und ohne Risiko.

Schade. Obwohl es insgesamt trotzdem kein schlechter Abend war - aber gemessen daran, was es hätte sein sollen und können, welche Magie Silly-Konzerte mal ausstrahlten, war dies nur ein Bataillon der lauen Liebe. Und einer enttäuschten Liebe.