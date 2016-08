Bautzener Theater zeigt StÃ¼ck Â«TerrorÂ» in Gerichtssaal

Bautzener Theater zeigt Stück «Terror» in Gerichtssaal

erschienen am 30.08.2016



Bautzen (dpa/sn) - Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen setzt in der neuen Spielzeit auf ungewöhnliche Orte. So wird das Stück «Terror» von Ferdinand von Schirach im Schwurgerichtssaal des Gerichtsgebäudes gezeigt, kündigte Theaterintendant Lutz Hillmann bei der Vorstellung des neuen Spielplans am Dienstag an. In «Terror» geht es um die Frage, ob sich Menschenleben gegeneinander aufwiegen lassen. Ein Bundeswehrpilot schießt darin ein entführtes Flugzeug mit 164 Passagieren ab, um 70 000 Besucher eines Stadions zu retten. «Das Interessante ist, dass der Zuschauer am Ende über Schuld oder Unschuld abstimmen muss», so Hillmann. Premiere ist am 22. September.

Insgesamt sind auf den Bautzener Bühnen 28 Premieren zu erleben, darunter zehn neue Inszenierungen im Puppentheater. Die Puppenspieler eröffnen ihre Spielzeit am 16. September mit der Marionettenoper «Philemon und Baucis» von Joseph Haydn. «Unser Ensemble spielt dafür mit den ein Meter großen Marionetten in einer Barockbühne», so Puppentheaterchefin Therese Thomaschke. Unterstützt wird das Bautzener Puppenensemble durch ein barockes Orchester, Solisten und Chor der Landesbühnen Sachsen. In der vergangenen Spielzeit kamen ins Bautzener Theater zu 960 Veranstaltungen 160 000 Besucher.