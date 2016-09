BemÃ¼hte Gelehrsamkeit um die Welt von Dante

Bemühte Gelehrsamkeit um die Welt von Dante

"Das Pfingstwunder": Sibylle Lewitscharoffs missglückter neuer Roman

Von Klaus Walther

erschienen am 21.09.2016



Chemnitz. Im gerade erschienen Tagebuch "533 Tage. Berichte von der Insel" von Cees Nooteboom (Suhrkamp), einem außerordentlich interessanten Diarium, erzählt der niederländische Autor, dass er in seinem Studio auf Menorca auf ein Bild Dantes blickt - und warum ihn dieser Großdichter fasziniert. Nootebooms Notizen sind nur drei Seiten lang, aber sie machen Lust, Dante zu lesen. Sibylle Lewitscharoff braucht in ihrem neuen Roman "Das Pfingstwunder" 350 Seiten, um ihre Ansichten von Dante mitzuteilen.

Dante Alighieri, geboren 1265 in Florenz, gestorben 1321 in Ravenna, ist mit seinem Hauptwerk "La divina commedia" einer der großen Dichter der Weltliteratur. In 33 Gesängen und 14.233 Versen schildert er seinen eigenen Weg durch die Hölle, zum Läuterberg bis ins Paradies. Es gibt Dutzende von Übertragungen ins Deutsche. Nun also ein Roman. Aber ist das wirklich ein Roman? Will die Autorin uns unterhalten oder belehren? Und wenn sie uns denn belehrt, ist es keine Literatur, meinte Graham Greene einmal. So verbissen sollte man das nicht sehen, denn das Essayistische kann durchaus den Roman besiedeln, man denke an Thomas Mann. Doch die Büchnerpreisträgerin hat keinen neuen "Zauberberg" geschrieben.

Dabei ist die Grundidee interessant: Es gibt 2013 einen Dantekongress in Rom, und nachdem die Professoren ihre Ansichten zu Dante vorgetragen haben, geschieht das Wunder, dass die Gelehrten und ihre Gesellen auf die Fensterbänke steigen und samt einem Hund in den Himmel fliegen. Nur Gottlieb Elsheimer, der erzählende Professor, bleibt zurück. "Es begann also mit Glockengeläut. Ziemlich laut, als würden wir während unseres Kongresses alle geweckt, oder besser gesagt: erweckt."

Und um solche Erweckung geht es der Autorin wohl. Professor Elsheimer berichtet, wie es zu diesem Kongress kam, wie man die einzelnen Gesänge von Dante bedachte und mehr noch beredete. Man hat aber das Gefühl, dass eher die Autorin erklärt, was sie alles von Hölle und Himmel, von Dante und seiner Göttlichen Komödie weiß. Manchmal gewinnt Lewitscharoffs Roman ein Stück jener Dimension, die das Wirkliche ins Künstlerische verwandelt. Wenn wir diesen Elsheimer eben nicht nur als alten Gelehrten kennenlernen, sondern als einen Menschen, der selber am Leid der Welt trägt und sich auch in der Gegenwart bewegt, wenn er daran denkt, einen Flüchtling von Lampedusa aufzunehmen. Aber zumeist wird hier der Versuch geliefert, in deutsch-enzyklopädischer Manier über die Geschichte der Dante-Rezeption zu informieren.

Was man an Historischem und Faktischem der Dante-Welt erfährt, diese bemühte Gelehrsamkeit, die hätte man auch anderswo lesen können. Ein Resümee: Über der Eingangspforte der Danteschen Hölle findet sich die Inschrift: "Die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren". Merkwürdig, wenn man das Buch zuklappt, denkt man ausgerechnet an diesen Satz.

Das Buch Sibylle Lewitscharoff: "Das Pfingstwunder". Suhrkamp Verlag. 350 Seiten. 24 Euro. ISBN 978-3-518-42546-6.