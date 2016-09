Berben, Schweighöfer; Schneider: Stern am Potsdamer Platz

erschienen am 10.09.2016



Berlin (dpa) - Iris Berben (66), Matthias Schweighöfer (35) und Helge Schneider (61) haben jetzt einen Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars.

Die beiden Schauspieler und der Komiker waren am Freitag bei der Zeremonie dabei. Die Installation am Potsdamer Platz ist das Berliner Pendant zum Walk of Fame in Hollywood. Seit 2010 werden dort Film- und Fernsehschaffende gewürdigt.