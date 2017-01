Berliner Theaterpreis für Herbert Fritsch

16.11.2016

freiepresse.de

Kultur

Matthias Balk

Volksbühne Berlin plant Neubau im Flughafen

Im kommenden Jahr endet die Ära Castorf an der Berliner Volksbühne. Sein Nachfolger Chris Dercon wird schon jetzt überaus kritisch beäugt. Nun sind erste Pläne des Belgiers bekannt geworden. Vorgestellt werden sie in München, und sie haben es in sich. weiterlesen