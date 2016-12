Bestseller: Lange-Buch geht in die siebte Auflage

erschienen am 14.12.2016



Berlin/Leipzig. Das Mitte Oktober erschienene Buch "Das gab's früher nicht - Ein Auslaufmodell zieht Bilanz" des Leipziger Schriftstellers und Ex-Kabarettisten Bernd-Lutz Lange hält sich seit sieben Wochen auf der Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", steht vor der siebenten Auflage und steuert 70.000 verkaufte Exemplare an. Das hat der Aufbau Verlag in Berlin mitgeteilt. Lange greift in dem Buch in zwei- bis zehnseitigen Essays aktuelle Alltagsphänomene, Verhaltensweisen, Traditionen und Unsitten auf und beleuchtet sie kritisch-humorvoll aus dem Blickwinkel der Nachkriegsgeneration. Seine nächste Buchlesung in der Region findet am 1. April 2017 statt. Zu diesem Termin tritt der 71-Jährige in der Stadthalle Meerane auf. (tk)