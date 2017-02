Besucher werfen Blick hinter Kulissen der Grassi Museen

erschienen am 05.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Rund 6500 Besucher haben am Sonntag einen Blick hinter die Kulissen der drei Grassi Museen in Leipzig geworfen. Die Ausstellungshäuser für Angewandte Kunst, Völkerkunde und Musikinstrumente informierten beim Tag der offenen Tür über ihre Arbeit. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurden Restaurierungsprojekte vorgestellt und Führungen angeboten. Die Besucher konnten einem Orgelbauer über die Schulter schauen oder das Innenleben einer historischen Kinoorgel erkunden. Für Kinder und Familien gab es verschiedene Mitmachaktionen.