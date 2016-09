Bewegende Bilder zu einem bewegenden Thema

Sie sind stumme Zeugnisse von den Krisenherden dieser Welt - die Fotos von Christoph Püschner und Frank Schultze. Einige von ihnen sind derzeit in Annaberg-Buchholz zu sehen. Eine seltene Gelegenheit.

Von Antje Flath

erschienen am 14.09.2016



Annaberg-Buchholz. Es hat schon für reichlich Aufsehen gesorgt, das jüngste Musikprojekt der Dresdner Sinfoniker unter dem Titel "Aghet". Das Wort stammt aus dem Armenischen und bedeutet Katastrophe. Eine solche hat das renommierte Ensemble, das als eines der führenden Sinfonieorchester für zeitgenössische Musik gilt, gemeinsam mit dem Gitarristen Marc Sinan thematisiert: den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Die Türkei wollte das Projekt verhindern. Am 30. April hat es trotzdem die erste Aufführung in Dresden-Hellerau gegeben. Dabei erstmals zu sehen auch der zweite Teil des Projektes: Fotos von Christoph Püschner und Frank Schultze. Bevor Musiker und Fotografen im November in Richtung Türkei aufbrechen, wie es derzeit geplant ist, sind die Bilder nur noch in Annaberg-Buchholz zu sehen.

Momentaufnahmen einer unendlichen Geschichte, die vor 100 Jahren einen ihrer tragischen Höhepunkte erreichte, sich aber auch in der Gegenwart immer wieder irgendwo auf dem Erdball abspielt. Längst nicht immer unter den erschrockenen Augen der Öffentlichkeit, wie in der Ukraine oder in Syrien beispielsweise. Vielfach finden Flucht und Vertreibung fast gänzlich unbeachtet von der großen Weltöffentlichkeit statt: so wie im Ostkongo im Juni 2006, wo Flüchtlinge aus Angst vor Überfällen durch Milizen und die kongolesische Armee Tage und Nächte im Busch verbracht haben, ehe sie erschöpft im Lager Aveba ankamen. Oder in Bangladesch, wo Flüchtlinge in einem Lager in der Nähe von Shyamnagar in mit Plastikplanen überdeckten Hütten hausen. Die Liste der Orte ließe sich fortführen: Grosny in Tschetschenien, Sugdidi in Georgien, Kitgum in Uganda.

Christoph Püschner und Frank Schultze erzählen diese Geschichte immer weiter - in ihren Bildern, von denen jedes auch seine eigene Geschichte hat. Es sind nicht die lauten, Schlagzeilen heischenden Geschichten, sondern eher die leisen: stumme Zeugnisse des täglichen Leides in den Krisenherden dieser Welt. Und es sind Geschichten, die auch sie geprägt haben in rund 20 Jahren Reportagejournalismus: Christoph Püschner, Jahrgang 1958, ist seit 1989 in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, des Balkans, Afrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens für deutsche Nachrichtenmagazine und Hilfsorganisationen tätig. Eigentlich ausgebildeter Einzelhandelskaufmann und im Westen aufgewachsen, war er zum Tag des Mauerfalls in Ostberlin. Für ihn ein prägendes Erlebnis und mit der Hoffnung verbunden, dass sich nun vieles zum Besseren verändern werde. "Dann war ich ein Jahr in der Sowjetunion und danach in Jugoslawien. Danach war der Traum zu Ende", erzählt er. Der Fotografie ist er dennoch treu geblieben. Und hat dabei auch Frank Schultze, Jahrgang 1959, kennengelernt. Im Gegensatz zu Christoph Püschner hat er sich früh für das Berufsbild Bildjournalismus entschieden. "Zum Leidwesen meiner Mutter, die es lieber gesehen hätte, wenn ich Maschinenbau studiert hätte." Seit seinem Studienabschluss 1992 arbeitet er für alle wichtigen deutschsprachigen Magazine und Zeitungen. Seit 1999 beziehungsweise 2000 sind beide Mitglied der Reportageagentur Zeiten- spiegel. Und mittlerweile verbindet beide auch eine enge Freundschaft, was beide insbesondere in ihrer Branche durchaus nicht für selbstverständlich erachten.

Nun sind die Fotos der beiden im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz zu sehen. Fotos einer Geschichte, die längst mitten in Europa, mitten in Deutschland angekommen ist, wie die jüngsten Aufnahmen aus Karlsruhe, Dortmund und Simmerath beispielsweise beweisen. Wenngleich sie schon wieder ein neues Kapitel in dieser Geschichte erzählt - eines, das von Hoffnung geprägt ist.

Die Ausstellung Bis 21. Oktober im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr.