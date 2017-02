Biffy Clyro und Kraftklub sagen für Highfield-Festival zu

erschienen am 07.02.2017



Großpösna (dpa/sn) - Mit der schottischen Band Biffy Clyro und Kraftklub aus Chemnitz haben zwei weitere Bands für das diesjährige Highfield-Festival zugesagt. Zuvor waren schon Placebo, Billy Talent, Casper, The Offspring und Beginner als Headliner verpflichtet worden, wie der Veranstalter Semmel Concerts am Dienstag mitteilte. Zur 19. Auflage des Festivals waren im August 2016 rund 35 000 Rock-, Indie- und Hip Hop-Fans auf das Festivalgelände am Störmthaler See bei Großpösna (Landkreis Leipzig) gekommen. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit einer ähnlichen Größenordnung.