Bild von Willem de Kooning erzielt Rekordpreis

Vor zehn Jahren wurde Willem de Koonigs Gemälde «Untitled XXV» für etwas mehr als 20 Millionen Euro versteigert. Jetzt ist es fast dreimal so viel wert.

erschienen am 16.11.2016



New York (dpa) - Das Bild «Untitled XXV» (1977) des Malers Willem de Kooning hat bei Christie's in New York mit umgerechnet 61,5 Millionen Euro einen Rekordpreis erzielt. Es sei die bisher höchste bei einer Versteigerung erzielte Summe für ein Werk des niederländisch-amerikanischen Malers, teilte das Auktionshaus am Mittwoch mit.

Das vielfarbige Bild war auf etwa 35 Millionen Euro geschätzt worden. Vor zehn Jahren hatte es bei seiner vorherigen Versteigerung umgerechnet etwa 21,2 Millionen Euro gebracht. Das war laut Christie's damals der höchste Preis, der bis dahin weltweit je bei einer Versteigerung für ein Nachkriegswerk gezahlt wurde.

De Kooning (1904-1997) stammte aus den Niederlanden und siedelte 1926 in die USA über. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Abstrakten Expressionismus.