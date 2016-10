"Bilder aus der HÃ¶lle Dantes"

"Bilder aus der Hölle Dantes"

Der Regisseur Ron Howard über seine Kino-Adaption von Dan Browns Mystery-Thriller "Inferno", Überbevölkerung und die Vorstellungswelt der Renaissance

erschienen am 13.10.2016



Der Amerikaner Ron Howard zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren der Gegenwart. Zunächst selbst Schauspieler, wechselte der zweifache Oscar-Preisträger Ende der 70er-Jahre die Seiten und inszenierte seither diverse Filmhits wie "Apollo 13", "A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn" oder "Rush - Alles für den Sieg". Auch die Dan-Brown-Verfilmungen "The Da Vinci Code - Sakrileg" und "Illuminati" gehen auf das Konto des 62-jährigen. Nun komplettiert Howard die Mystery-Trilogie mit dem Thriller "Inferno", einmal mehr mit Tom Hanks in der Hauptrolle. André Wesche sprach mit dem Regisseur.

Freie Presse: Mr. Howard, was hat Sie dazu bewogen, noch einmal in die Welt des Dan Brown und seines Helden Robert Langdon zurückzukehren?

Ron Howard: Für mich macht gerade ein gewisser Abstand die Sache frisch und interessant. Zehn Jahre nach "The Da Vinci Code - Sakrileg" ist diese Reihe ein noch ungewöhnlicheres Exemplar in der Filmlandschaft. Die Filme von heute werden oft von Spezialeffekten und Superhelden getragen. Wir haben hier eine Geschichte, die das Publikum magisch anzieht, die intensiv und aufregend ist. Und niemand trägt ein Cape oder Spandex-Anzüge. Die Probleme werden auch nicht mit der Knarre gelöst, sondern durch Intellekt, Wissen und Menschlichkeit.

"Inferno" beschäftigt sich nicht mit der Vergangenheit, sondern mit einem ganz konkreten Pro-blem der Zukunft, der Überbevölkerung. Hat Sie diese Thematik angesprochen?

Ja, sehr. Ich bin nicht daran interessiert, irgendetwas zu wiederholen. Es ist schön zu wissen, dass das Pu-blikum die Figur Robert Langdon mag und dass es die Filme bisher unterstützt hat. Natürlich hoffe ich das auch für diesen Film. Aber weder Tom Hanks noch ich würden für eine Fortsetzung zur Verfügung stehen, wenn diese keine Entwicklung darstellen würde. Wir wollen den Zuschauern etwas Einzigartiges bieten. Die moderne Krise im Mittelpunkt der Erzählung halte ich für sehr signifikant. Der historische Hintergrund der ersten beiden Teile erforderte eine eher klassische Herangehensweise, während die Aktu-alität dieser Krise nach dem genauen Gegenteil verlangt. Ich wollte keinen klassischen Hollywoodstreifen machen, sondern dem Film den Anstrich eines spannenden, europäischen Thrillers verleihen.

Beunruhigt Sie das Problem der Überbevölkerung persönlich?

Ja. Am Drehort kam es permanent zu Diskussionen unter der Crew und den Darstellern. Ich habe mich intensiv mit dem Schauspieler Irrfan Khan unterhalten, der aus Indien stammt und sich schon sein ganzes Leben lang mit dieser Problematik auseinandersetzen muss. Die Sache, über die wir nicht explizit sprechen, die im Hintergrund aber immer mitschwingt, ist folgende: Wenn politische Entscheidungs- träger dabei versagen, ein Problem zu benennen, oder wenn ihnen der Mumm dazu fehlt, das Problem anzusprechen, oder wenn die Allgemeinbevölkerung es nicht zulässt, darüber zu reden, dann entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum stoßen häufig Extremisten vor, die abseitige, oft sehr gewalttätige Pro-blemlösungen vertreten. Aus diesem, leider sehr aktuellen Ansatz bezieht auch unsere Geschichte ihre Spannung.

Haben Sie mit Dan Brown zusammengearbeitet, um den richtigen Ton für die Geschichte zu treffen?

Der Roman spricht für sich selbst. Dan und ich sind mittlerweile Freunde geworden. Das macht es einfacher, ans Telefon zu gehen und über diese Dinge zu reden. Es ist unser dritter Film, und Dan zeigt großes Verständnis, wenn es darum geht, die Handlung ein wenig anzupassen, verschiedene Charaktere zusammenzufassen, Dinge zu vereinfachen und das Ganze cineastischer zu gestalten. Mit David Koepp, dem Autor des Drehbuchs, und dem Produzenten Brian Grazer haben wir viele Gespräche darüber geführt, wie man das Buch für die Leinwand maßschneidert. Meine vornehmste Aufgabe ist es, einen unterhaltsamen und fesselnden Film für das Publikum zu machen.

Wie sind Sie auf Schauspielerin Felicity Jones aufmerksam geworden, deren Karriere gerade enorm an Fahrt gewinnt?

Es war tatsächlich ihr Auftritt in "Die Entdeckung der Unendlichkeit". Unsere britische Casting- Direktorin Nina Gold kannte Felicity aus verschiedenen Produktionen schon sehr gut. Felicity und ich sind uns während der "Award Season" immer mal wieder über den Weg gelaufen, und ich hatte die Chance, mich mit ihr zu unterhalten. Für mich strahlt sie eine Intelligenz aus, die mit einer tiefen Menschlichkeit einhergeht. Das macht sie zu einer jüngeren, weiblichen Version von Robert Langdon. Mir war eine wahrhaftige Verbindung zwischen diesen Charakteren wichtig. Es ist keine Romanze, aber definitiv eine Beziehung, die sich aus einer ähnlichen Weltsicht ergibt. Beide wissen, was es bedeutet, als Genie aufzuwachsen.

Im Roman ist diese Beziehung romantischer.

Da bin ich mir nicht sicher. Es bleibt eher eine Grauzone, ob da eine Romanze ist oder nicht. Uns war es wichtig, keine Zweifel an der Natur dieser Beziehung zu lassen. Stattdessen tun wir etwas, was nicht der Romanhandlung folgt. Wir geben Robert Langdon eine romantische Vorgeschichte, die in diesem Film erstmals offensichtlich wird.

Wie schwierig war es, Dantes Vorstellungswelt in Bilder zu fassen?

Auf die Bebilderung dieser Hölle habe ich großen Wert gelegt. Ich habe Dantes "Inferno" noch einmal aufmerksam gelesen. Das Werk gehörte an der High School zur Pflichtlektüre, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich gelesen habe. Es wurde mir nicht nur klar, dass Dante vor hunderten von Jahren eine Vorstellung der westlichen Welt von der Hölle geprägt hat, die bis heute fortbesteht. Tatsächlich hat er auch das moderne Horror-Genre geschaffen. Seine Bestrafungen für die Sünder entsprechen dem, was wir heute noch in den aktuellsten, heftigsten Horrorstreifen sehen. Der Geist von Dante schwebt über dem gesamten Film. Dazu musste ich seine Bilder auf die Leinwand bringen. Das war manchmal ganz amüsant, manchmal erschreckend und trostlos. Auf jeden Fall war es für mich ein neues Terrain und sehr interessant.

Roland Emmerich hat gesagt, dass er Katastrophenfilme macht, in denen Menschen über sich hinauswachsen, weil er selbst in einer solchen Situation ein Feigling wäre. Wie ist es um Ihren Schneid bestellt?

Ich glaube, wenn das Ende der Welt naht, wird sich niemand mit der Bitte um Hilfe an mich wenden. Insofern unterscheide ich mich von Robert Langdon. Aber wenn ich glauben würde, dass ich helfen kann, würde ich es auch tun. Soviel Pflichtbewusstsein würde ich dann doch aufbringen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich als Freiwilliger für die Frontlinie melden würde, um die Krise zu bekämpfen. Meine Frau Cheryl ist ein echter Held. Ich würde mich wohl an sie wenden und fragen, was zu tun ist.

Wie kommt dieses Heldenhafte zum Ausdruck?

Sie hat eine sehr starke Meinung, die sie entschlossen vertritt. In einer Krise bewahrt sie die Ruhe und trifft klare Entscheidungen. Einmal hat sich meine Tochter Bryce an einem Nagel festgehakt, der aus einer Tür ragte. Es war schrecklich, der Anblick hat mir den Magen umgedreht. Bryce war acht oder neun Jahre alt und weinte. Cheryl konnte sie beruhigen. Sie nahm eine kleine Schere und schnitt ihr ganz vorsichtig in die Haut, damit wir sie ins Krankenhaus bringen konnten. In solchen Situationen zeigt sich, wie ein Mensch gestrickt ist.

Warum begeistert ein kunsthistorisches Puzzle heutzutage so viele Menschen?

Dan hat eine Form der Unterhaltung entdeckt, die deine Neugier und deinen Intellekt befriedigt, wenn es dir wichtig ist, darauf zurückzugreifen. Wenn du einfach nur ein spannendes Buch mit ein paar guten Wendungen lesen möchtest, kommst du auch auf deine Kosten. Ich glaube, dass Videospiele eine "Suche und finde"-Mentalität geprägt haben: Komm auf den nächsten Level, schau dich gut um, löse das Puzzle und gehe einen Schritt weiter.

Der Film "Splash - Eine Jungfrau am Haken" bedeutete für Sie und Tom Hanks 1984 einen großen Durchbruch. Verbindet Sie dieser Erfolg bis heute?

Wir sind Freunde und Kollegen, und wir denken sehr ähnlich. Uns faszinieren ähnliche Dinge. Und wir re-spektieren beide das Publikum. Wir können einander vertrauen. Der Grund, warum wir beide erfolgreich durch die Landschaft der Unterhaltung navigieren, liegt in unserem Interesse für die verschiedensten Geschichten. Die Dan-Brown-Filme haben nichts mit "Splash" oder "Apollo 13" gemein. Wir werden von der Neugier darauf getrieben, was dieses Medium alles bieten kann und wie wir es auf die Welt anwenden können, in der wir heute leben.

Sie haben zuletzt an einem Fernsehfilm über Donald Trump mitgewirkt. Um was für ein Projekt handelt es sich dabei?

Ja, ich habe darin mich selbst gespielt. Johnny Depp spielt Donald Trump. Will Ferrell ist beteiligt, der die Webseite "Funny or die" betreibt. Sie haben den Film produziert. Ich gebe vor, ein Filmhistoriker zu sein, der einen geheimen Fernsehfilm über Donald Trump aufgespürt hat, der vor vielen Jahren entstanden ist. Es ist eine sehr lustige Satire, und Johnny Depp ist köstlich.

Wünschen Sie sich manchmal, Donald Trump wäre nur Fiktion?

(lacht) Donald Trump ist genau so, wie er ist. Er ist ein Schwätzer, der für sich selbst die Werbetrommel rührt. Er ist sehr gut darin, seine Marke zu kreieren. Aber er handelt völlig eigennützig. Man kann nur hoffen, dass die Menschen zur Wahl gehen, ganz klar überlegen und dann ihre Entscheidung treffen.

Hat Ihre schauspielerische Laufbahn Ihr Interesse am Regieführen geweckt?

Definitiv. Schon bei der Serie, in der ich als Kind gespielt habe, waren fast alle Regisseure Schauspieler. Mein Vater Rance Howard, der ein Leben lang Charakterdarsteller war und bis heute arbeitet, hat auch etliche Theaterproduktionen inszeniert. Ich wurde Zeuge dieser Aktivitäten, und so wurde sehr früh mein Wunsch geweckt, die ganze Geschichte zu erzählen. Meine einzige Strategie war, das Medium in all seine Facetten zu erkunden und nicht in einem bestimmten Genre gefangen zu sein. Dabei bin ich immer meinem Herz gefolgt, und meine Beziehung mit dem Publikum dauert nun schon eine ganze Weile an.

Sie haben "Rush" in Deutschland gedreht. Könnten Sie sich vorstellen, diese Erfahrung zu wiederholen?

Ohne jeden Zweifel, ja. Es war eine fantastische Kooperation, die mir erlaubte, für ein paar Monate in Berlin zu leben. Das hat mir sehr gefallen. Ich war nicht überrascht, wie gut man hier arbeiten kann. Jeder weiß, wie groß hier die Professionalität ist - egal, ob vor oder hinter der Kamera. Diese Ressourcen sind optimal für das Filmemachen.