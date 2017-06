Bissige Fantasie an der Grenze zur Realität

Der fünfte Band der Comicreihe "Hilda" macht Lust auf neue Netflix-Serie

Von Tim Hofmann

erschienen am 13.06.2017



Berlin. Nicht wenige Comicfreunde schrecken zurück, wenn eine Bildgeschichte vom Feuilleton zu sehr gelobt wird: Als "Kassengift" bezeichnete ein Comichändler derlei anspruchsvolle wie überambitionierte Kunstprojekte, um die es sich dabei handelt, neulich gar unter einem Beitrag von "Spiegel Online". Was deren aktuellen Comic-Rezensenten Timur Vermes ("Er ist wieder da") dazu brachte, einmal am Stück abzulassen, warum er umgekehrt besonders erfolgreiche Comicserien von "Storm" bis "The Walking Dead" für wenig rezensionswürdig hält.

Doch es gibt sie, die Ausnahmen, bei denen Anspruch, Spannung und Charme wirklich zusammenkommen. Bestes Beispiel sind die allerorts hoch gelobten "Hilda"-Alben des Briten Luke Pearson. Dieser hat gerade mit "Hilda und der Steinwald" seinen fünften Band veröffentlicht - und zeigt einmal mehr sein großes Können als Comic-Künstler. Allein seine so liebevollen wie stilsicheren Zeichnungen, die Kunstbetrachter mit ihrem Strich ebenso fesseln wie Bildgeschichten-Fresser mit ihrer Dynamik, machen den Band, den der Verlag Reprodukt edel in Karton und Leinen packt, lohnenswert. Clou sind jedoch die Geschichten, die, obwohl an Erwachsene gerichtet, auch bei Kindern ab dem Erstleser-Alter perfekt verfangen. Hilda ist ein fantasievolles Mädchen, dass aus seiner Schülerinnen-Welt immer wieder in ein nordisches Fantasiereich ausbricht, dass mit seinen Trollen und Fabelwesen praktischerweise direkt vor der Haustür liegt. Realität und Traum verschwimmen dabei auf ausgefuchste Weise - hier ist nichts verschwurbelt oder pädagogisch, die Erzählung hat frischen Humor und festen Biss. "Hilda" hat sich nicht ohne Grund mittlerweile über die Grenzen der Comic-Szene einen Namen gemacht: Die Streaming-Plattform Netflix hat sich mittlerweile die Rechte gesichert und will 2018 eine Animationsserie bringen.