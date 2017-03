Blicke in die Anti-Welt

Von Matthias Zwarg

erschienen am 02.03.2017



Chemnitz. Alles glänzt, alles ist sauber, geordnet, arrangiert. Nackte Haut, die nicht den anrüchigen Anschein von Nacktheit erweckt. Eine farbig glänzende Glasschale, die keinen Zweck erfüllt. Trinkbecher, aus denen nie getrunken wurde.

Es sind Fotos wie aus einem hochglänzenden Werbemagazin. Doch die Fotos von Oskar Schmidt werben für nichts, Oskar Schmidt treibt ein geradezu absurdes Spiel mit der Fotografie. Eigentlich gilt das Medium als authentisch - Fotos zeigen die Welt, zumindest in Teilen, "wie sie ist", sie können damit etwas über die Welt erzählen - ästhetisch und/oder dokumentarisch. Dies scheint auch dann und umso mehr in der Gegenwart zu gelten, da Selfies, täglich Milliarden verwackelter Schnappschüsse in diversen sozialen Medien, die Allgegenwart eines fotografierenden Beobachters suggerieren, der "die Wahrheit" verbreitet - mit geringst möglichem Aufwand. Und so, wie diese Schnellschüsse nicht "die Wahrheit" sind, so wollen es auch Oskar Schmidts Fotos nicht sein.

Er geht den umgekehrten Weg. Mit großem Aufwand - alle seine Fotos sind inszeniert und im Nachhinein erkennbar mittels Photoshop bearbeitet, geglättet, harmonisiert- stellt er Bilder her, die dann doch nichts preisgeben. Die den Menschen und Dingen ein Geheimnis auferlegen, mit dem sie gleichzeitig sichtbar wie unsichtbar werden. Seine "Porträts" sind Abbilder von Personen - und porträtieren sie doch nicht. Die Ausschnitte sind so gewählt, dass bis auf ein paar Irritationen auf der (Haut-)Oberfläche (von denen man nicht einmal weiß, ob sie echt sind), nichts Individuelles sichtbar wird. Eine klassische Haltung ist angedeutet, die jedoch nichts hält, da sie nichts verspricht. Auch die Arrangements von gespiegelten Kaffeebechern und Glasschalen entbehren jeder Individualität - sie sind "equal", gleich, so der Name der Ausstellung im Museum Gunzenhauser, und im Grunde auch gleichgültig - was jedoch nicht die Fotos, sondern das Medium Fotografie selbst in Frage stellt.

Oskar Schmidt, geboren 1977 in Erlabrunn bei Schwarzenberg, Enkel von Hans Brockhage, ist in einer kunstsinnigen Familie aufgewachsen. Er studierte zunächst Malerei an der Burg Giebichenstein in Halle/Saale (was man der Komposition seiner Fotos auch noch ansieht), später Fotografie an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Dort war er von 2006 bis 2008 auch Meisterschüler bei Professor Tim Rautert.

Schmidt arbeitet oft in Serien. In früheren Fotos hat er Bilder des großen amerikanischen Fotografen Walker Evans nachgestellt und mit kleinen Irritationen versehen. In "Wiedergängerinnen" stellte er Szenen aus der Kunstgeschichte in Fotografien nach. Einige Fotos in der Ausstellung im Museum Gunzenhauser entstammen der Reihe "Liquid": Ein Wasserstrahl aus seiner Umgebung herausgelöst, damit gleichsam verfremdet, der auf pinkem Untergrund ebenso auftaucht wie an Wänden und auf einem Fenster im Museum.

Oskar Schmidt arbeitet in seinen neueren Serien mit der Ästhetik der sogenannten Stock-Fotos, das sind Fotos, die "auf Vorrat" (daher der Name, "to have in stock") fotografiert und Bildagenturen oder Medien zur Verwendung als illustrative oder Symbolfotos zur Verfügung gestellt werden. Mit ihrer unpersönlichen, möglichst vielfach verwendbaren Hochglanzoptik schaffen sie eine ganz eigene Bildwelt, eine ganz eigene Ästhetik, die der Fotografie alles Unmittelbare, Authentische nimmt, aber gerade damit geschmacksbildend wirkt und eine Art Weltabgewandtheit evoziert, die auf die schöne Ware - zu der auch der Mensch gehört - zielt, nicht aber auf die Bedingungen ihrer Produktion und ihrer Existenz. Insofern schafft Oskar Schmidt mit seinen Fotos eine Art Anti-Welt, die er in Frage stellt, indem er sie produziert. Ein kluger Ansatz und eine originelle Auffassung von den Möglichkeiten moderner Fotografie. Spannend ist, ob dies ein ganzes Künstlerleben trägt oder ob sich Oskar Schmidt auch einer empathischeren Art der Fotografie zuwenden kann.

Die Ausstellung "Equal" mit Fotografien von Oskar Schmidt ist bis 23. April im Museum Gunzenhauser, Chemnitz, zu sehen. Geöffnet dienstags bis sonntags, 11 bis 18 Uhr.