Blinde Besucher gehen mit Paten ins Schauspiel Leipzig

erschienen am 13.11.2016



Leipzig (dpa) - Am Schauspiel Leipzig können blinde und sehbehinderte Besucher künftig zusammen mit einem Paten Theatervorstellungen besuchen. Die Inklusionspaten holen den Besucher zu Hause ab, begleiten ihn ins Theater und unterstützen ihn dort. Mit dem Projekt erweitert das Schauspiel sein Angebot für blinde Besucher. Schon seit 2013 gibt es an dem Haus Vorstellungen mit Audiodeskription, bei denen sehbehinderten Gästen das Geschehen auf der Bühne über Kopfhörer kommentiert wird.

Die Inklusionspatenschaften werden über die Bürgerstiftung Leipzig vermittelt. Wie deren Geschäftsführerin Angelika Kell sagte, haben sich bis jetzt zwölf Paten gemeldet. Die erste Paten-Vorstellung wird an diesem Mittwoch «Die Schutzflehenden/Die Schutzbefohlenen» sein.