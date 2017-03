Blumenkind verkündet Botschaft der Liebe

Donovan reist in Zwickaus "Neuer Welt" durch die alte Welt seiner Folksongs

erschienen am 24.03.2017



Zwickau. Er macht gar keinen Hehl daraus, dass es ein nostalgischer Abend werden wird: "Ihr seid gekommen, um die alten Lieder zu hören", vermutet Donovan am Donnerstag im dazu passenden Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau, und er ist gewillt, diesen Wunsch im nicht ganz ausverkauften Saal zu erfüllen. Im Halbdunkel auf einem Schaffell sitzend, die alte, vielfach beklebte Gitarre in der Hand, erzählt Donovan von den 60ern des vorigen Jahrhunderts.

Damals hatte der 1946 in Glasgow geborene Arbeiterjunge mit pazifistischen Liedern wie "Universal Soldier" von Buffy St. Marie Erfolg in der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg. Er schickte seine Songs Politikern und Militärs ins Haus und wollte die Welt verbessern. Wie die Beatles und die Stones spielte er einige Jahre lang in ausverkauften Häusern, und wie die Kollegen ging er für eine Auszeit nach Indien und kam als Sänger der Liebe zurück. Auch davon erzählt Donovan - lächelnd, souverän, mit sich im Reinen. Er singt, bis auf eine Ausnahme, die alten Hits, etwas langsamer, etwas knarrender. "Catch The Wind", "Hurdy Gurdy Man", "Sunshine Superman", das Märchen vom "Little Tin Soldier", Hans Christian Andersens "Kleinem Zinnsoldaten", gälische Lieder nach alten Sagen. Donovan weiß, dass dies die Welt von gestern ist, aber es ist seine Welt. Er lebt in und mit dieser Zeit, er erklärt sie wie ein Museumsführer Ausstellungsstücke erklärt. Er wirbt für die Meditation auf der "vierten Ebene", ist begeistert von Mythen und Legenden. Er ist ein Blumenkind geblieben - dessen Blumen nicht verwelkt, sondern in Ehren getrocknet sind und nur etwas fahler, aber noch immer im Regal stehen. Es gibt viel Applaus; manchmal singt das Publikum sogar unaufgefordert mit. Die einzige Zugabe ist "Atlantis", die Hymne über die untergegangene Sehnsuchtsinsel. Ein passender Schlusspunkt.