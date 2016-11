Blut und eine Blume

Der Dokumentarfilm "Silvered Water" ist ein Dokument des Grauens in Syrien. Die außergewöhnliche Kraft, die ihm innewohnt, soll auch Politiker bewegen. Wie groß ist die Macht von Bildern?

Von Sascha Aurich

erschienen am 10.11.2016



Berlin. Der halbnackte Teenager, der einem Soldaten die Stiefel küssen muss. Der kleine Junge Omar, der Blumen ans Grab seines Vaters bringt. Die Katze mit dem abgerissenen Bein, die stumm leidet. Der Kampfhubschrauber, der sich langsam einer protestierenden Menschenmenge nähert. Die Schreie. Der Schmerz. Die sterbenden Kinder. Die toten Kinder.

Der Film "Silvered Water. A Syria Self-Portrait" tut weh. Kaum auszuhalten sind die überwiegend mit dem Smartphone aufgenommenen Sequenzen, die Regisseur Ossama Mohammed zu einem Dokument des Grauens verwoben hat. Mohammed, 2011 aus Syrien geflohen, arbeitete im Pariser Exil mit Material, das seine Landsleute auf Internet-Plattformen wie Youtube eingestellt haben - und maßgeblich mit Aufnahmen einer Frau aus Homs, die ihn per Facebook kontaktiert hatte. Der Name der jungen Kurdin ist Simav, was so viel wie "versilbertes Wasser" bedeutet - der Titel des Films. Die Grundschullehrerin Wiam Simav Bedirxan, so ihr voller Name, wird als Co-Regisseurin geführt. Ihr gelang später die Flucht aus dem von Regierungstruppen belagerten Homs.

"Silvered Water" hat schon hohe Wellen geschlagen. Seine vielbeachtete Premiere feierte er 2014 beim Filmfestival in Cannes, Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande lud zu einer Vorführung in den Élysée-Palast ein. Vergangene Woche war das Werk in Berlin zu sehen, im Rahmen der Konferenz "Formate des Politischen", die der Deutschlandfunk, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Bundespressekonferenz organisieren. Eine seltene Gelegenheit, denn in Deutschland hat sich bislang kein Verleih gefunden. Bei der Aufführung anwesend: Orwa Nirabya, Produzent des Films. Nirabya, 1977 geboren in Homs, gehörte zu den ersten Stimmen, die sich öffentlich für Demokratie in seiner Heimat einsetzten. Mit Folgen: Im Sommer 2012 wurde er am Flughafen von Damaskus festgenommen und verschwand hinter Gittern. In einer Kampagne für seine Freilassung engagierten sich Filmstars wie Robert de Niro, Kevin Spacey und Juliette Binoche, nach drei Wochen kam Nyrabia frei. Einer der wenigen Fälle, in denen das Regime auf Druck von außen reagierte.

Nach Aufenthalten in Ägypten und Frankreich lebt Nyrabia inzwischen in Berlin. Der 38-Jährige hat viel zu sagen, nicht nur mit Bildern. "Wir haben lange überlegt, ob man den Zuschauern so etwas überhaupt zumuten kann", erzählt er über die Entstehungsgeschichte des Films, "wieviel Leid, wieviel Blut ist auszuhalten, wann wird der Druck für das Publikum zu groß?" Am Ende fanden Nirabya und Mohammed mit künstlerischen Mitteln eine Balance. Der Gesang, der die Bilder immer wieder begleitet, das Klackern einer Tastatur, das "Pling" einer eingehenden Nachricht, die leise, fast flüsternde Stimme des Erzählers aus dem Off - das alles schafft tröstende Momente der Normalität. "Nach jeder Aufführung habe ich trotzdem Angst, dass der Film die Zuschauer überfordert. Aber jedesmal stelle ich dann fest: Nein, es ist in Ordnung, wir können das zeigen."