Bob der Meister

Mutige Wahl oder ein Witz? Mit dem Literaturnobelpreis für Rocksänger Bob Dylan hat die Jury eine Sensation geschafft. Und: Zum ersten Mal seit über 20 Jahren einen US-Amerikaner ausgezeichnet.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 14.10.2016



Stockholm. Für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition hat US-Rocklegende Bob Dylan überraschend den Literaturnobelpreis bekommen. "Er ist ein großartiger Dichter", sagte die Chefin der Schwedischen Akademie, Sara Danius, am Donnerstag in Stockholm. Der 75-Jährige habe "den Status einer Ikone" und erfinde sich immer wieder neu, begründete die Jury ihre Wahl. "Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik ist tief greifend." Mit Dylan wird erstmals ein Songwriter mit dem wichtigsten Literaturpreis der Welt ausgezeichnet - und zum ersten Mal seit der Autorin Toni Morrison 1993 wieder ein US-Amerikaner.

Die Nachricht vom Nobelpreis konnte die Jury dem Rockmusiker aber nicht selbst überbringen. Auch am späten Donnerstagnachmittag hatte sie Dylan noch nicht erreicht. Man gehe aber davon aus, dass der Preisträger durch die Medien inzwischen von seinem Glück wisse, sagte Nobeljuror Per Wästberg der Deutschen Presse-Agentur. Am Abend sollte der 75-Jährige, der gerade in den USA auf Tournee ist, in Las Vegas auftreten.

Seinen Durchbruch hatte der als Robert Allen Zimmerman im US-Staat Minnesota geborene Musiker 1963 mit "Blowin' In The Wind". In seiner über ein halbes Jahrhundert langen Karriere wurde der US-Amerikaner unter anderem mit einem Oscar, Pulitzer-Preis, Polar Music Preis und Golden Globe ausgezeichnet. Zu seinen berühmtesten Liedern zählen "Mr. Tambourine Man", "Like A Rolling Stone" und "The Times They Are a-Changin'". Dylan schreibe "Poesie fürs Ohr", lobte Nobeljurorin Danius.

In den sozialen Medien löste die Nachricht von der Vergabe an den legendären Rockmusiker die unterschiedlichsten Reaktionen aus - von Begeisterungsstürmen bis hin zu Fassungslosigkeit. "Ich bin ein Dylan-Fan, aber dies ist ein schlecht durchdachter Nostalgie-Preis", kommentierte der britische Schriftsteller Irvine Welsh bei Twitter, während der Schauspieler Armin Rohde twitterte: "Endlich!!!"

Kritiker und Literaten reagierten dagegen überrascht und enttäuscht. "Niemand bestreitet, dass er ein genialer Musiker und ein großer Dichter ist", schrieb der rumänische Schriftsteller Mircea Cartarescu bei Facebook. "Aber es tut mir so Leid um die wahren Schriftsteller, Adonis, Ngugi, DeLillo und weitere 2-3, die den Preis beinahe in der Tasche hatten."

Der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete die Entscheidung als Scherz: "Gelegentlich erlaubt sich die Akademie ein Späßken. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nannte die Vergabe an den US-Amerikaner dagegen eine "mutige Entscheidung".

Dass die Nobelpreisjury ihre Definition von Literatur mit dem Preis an Dylan ausgeweitet habe, bestritt Akademie-Chefin Danius: Dylan schreibe, um mit seinen Werken aufzutreten. Nichts anderes habe der Dichter Homer vor einigen Jahrtausenden auch getan.

"Nichts könnte gerechtfertigter sein als die Vergabe des bedeutendsten Literaturpreises an den meiner Meinung nach größten lebenden Songpoeten der Welt", erklärte Liedermacher Hannes Wader. Dylan-Biograf Prof. Heinrich Detering erklärte, der Nobelpreis komme "gerade zu einem sehr richtigen Zeitpunkt, weil es scheint, als hätte Dylan sein facettenreiches Werk im Wesentlichen abgeschlossen".

Hart ging dagegen Literaturkritikerin Sigrid Löffler mit der Jury ins Gericht: Der Preis für Dylan sei eine "fantastische Fehlentscheidung". Sie habe den Eindruck, dass die Akademie sich seit einiger Zeit interessant machen wolle, "und zwar durch besonders ausgefallene und extravagante Namen, die sie da kürt".

In diesem Jahr waren rund 220 Autoren für den Preis nominiert. Zu den Favoriten hatten der Kenianer Ngugi Wa Thiong'o, der syrische Dichter Adonis und der US-amerikanische Schriftsteller Philip Roth gezählt. Die mit acht Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotierte Auszeichnung wird traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, in Stockholm verliehen. (dpa)