Boheme in einem anderen Land

Eine "Boheme in der DDR" - gab es die überhaupt? Und wenn ja, wodurch zeichnete sie sich aus und was ist aus ihr geworden? Der Dresdner Kunstwissenschaftler Paul Kaiser gibt heute Antworten in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz.

Chemnitz. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an die legendären Künstlerfeste in den 1980er-Jahren auf dem Karl-Marx-Städter Rosenhof: Frank Raßbach, Gitte und Klaus Hähner-Springmühl bliesen wild in ihre Saxophone; es gab nicht viele, die das damals als Musik bezeichnet haben. Dazu wurde gemalt, oder jedenfalls irgendetwas mit Farbe gemacht, was manche nicht unbedingt als Malen bezeichnet hätten. Und nach ein paar Stunden endete alles in einem kollektiven Rausch, vergangen, nicht vergessen, war anders als das, was sich offizielle DDR-Kunstpolitik vorstellte und war doch auch Teil dieser DDR.

Die Akteure waren Teil der "Boheme in der DDR", die der 1961 in Freiberg geborene, heute in Dresden arbeitende Kunstwissenschaftler Paul Kaiser in seinem gleichnamigen Buch, einer aktualisierten Fassung seiner Dissertation aus dem Jahre 1997/98, umfassend beleuchtet und dabei zu erhellenden Einsichten kommt. Eigentlich meint der Begriff "Boheme" eine gegen das Bürgertum gerichtete Lebensweise. In der DDR mussten als Gegner und Gegenpol das auf Anpassung bedachte Kleinbürgertum und die Staatsmacht selbst herhalten.

Dabei spielen Künstler aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt eine durchaus bedeutende Rolle, gab es doch hier - wie in allen ostdeutschen Großstädten - eine vitale Szene, die nicht erst seit den 1970er-Jahren den Aufstand auf Leinwänden, Theaterbrettern und mittels elektrischer Gitarren probte. Kaiser bezieht sich vor allem auf die Bildende Kunst, blendet aber in Fotos und kurzen Sentenzen auch legendäre Theateraufführungen etwa von Frank Castorf am Karl-Marx-Städter Schauspielhaus, wichtige Bücher wie "Die neuen Leiden des jungen W." von Ulrich Plenzdorf und Popmusik nicht aus.

Die Betrachtung gegenkultureller Momente in der Bildenden Kunst ist zu einem voluminösen Wälzer von 470 Seiten geworden, der nicht immer leicht zu lesen ist, aber insgesamt einen wichtigen, wenn nicht den bisher wichtigsten Beitrag zur Einordnung der Kunst leistet, die nicht der "Konsensdiktatur", wie Kaiser die DDR nennt, verfallen war. Dass Kunst überhaupt diesen Stellenwert bekam - dessen Verfall nach 1989 noch heute beklagt wird - ,hat sich die DDR-Führung sozusagen selbst eingebrockt, indem sie der Kunst die Aufgabe zuschrieb, "normative Bilder des Zukünftigen" zu erzeugen. Damit wurde auch eine gegenkulturelle Kunst zu einem "Kritik- und Verhandlungsforum, in deren Wirkungsraum sich ein Ersatzdiskurs für die in den Medien und politischen Instanzen abgeriegelte Öffentlichkeit entfalten konnte", oft verbunden mit der Melancholie als "Einsickern der Wirklichkeit in die Ideologie, als Einbruch des Zweifels in die Weltbetrachtung". Wie die Staatsmacht in der DDR die Freiheit der Kunst definierte, hatte Walter Ulbricht in seiner hemdsärmligen Art 1965 deutlich gemacht: "Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. - Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten; wir haben nur keine Freiheit für Verrückte ..." Und "verrückt" wären sie ihm alle erschienen: Die Clara-Mosch-Künstler Carlfriedrich Claus, Gregor Torsten Schade-Kozik, Thomas Ranft, Dagmar Ranft-Schinke, Michael Morgner, später Klaus Hähner-Springmühl und Wolfram Adalbert Scheffler aus Karl-Marx-Stadt, die Hallenser Wasja und Moritz Götze, der in Crimmitschau geborene Peter Graf, der Zwickauer Hartwig Ebersbach, der Leipziger Lutz Dammbeck - die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Paul Kaiser untersucht die gegenkulturellen Gruppen landesweit nach einer differenzierten Systematik. Er beleuchtet äußere Kodizes wie Kleidung und Frisur ebenso wie die vielfältigen Versuche, künstlerische Freiräume mit minderen bezahlten Tätigkeiten abzusichern, die noch dazu vor Strafverfolgung wegen "asozialer Lebensweise" schützten. In kaum einem Land gab es wohl so viele Künstler unter den Heizern, Nachtwächtern, Lagerarbeitern und Friedhofsgärtnern wie in der DDR. Kaiser reflektiert Drogenerfahrungen - meist wurden Pilze und Medikamente benutzt - ebenso wie kollektive und einsiedlerische Lebensformen. Er erinnert an berühmte Künstlerfeste, etwa in Dresden-Loschwitz und Pfaffroda, an ganz oder halbillegale Kunstfestivals wie die Intermedia in Dresden. Und natürlich spielt die allgegenwärtige staatliche Überwachung eine Rolle, die im Falle der Clara-Mosch-Gruppe besonders perfide Formen annahm. Und wenn es auch nicht mehr neu ist, wie die Staatssicherheit die Ehe von Dagmar Ranft-Schinke und Thomas Ranft zerstörte, wie sie Gregor Torsten Kozik bei seinen Freunden als Spitzel diskreditierte, wie sie versuchte, Michael Morgner mit Staatsaufträgen zu kompromittieren, so kann daran doch gar nicht oft genug erinnert werden, weil diese Eingriffe des Staates in persönlichstes, intimstes Leben diese Leben zweifellos dauerhaft beeinflussten. Nicht nur eine Randbemerkung ist, dass Kaiser sowohl Thomas Ranft als auch Michael Morgner bescheinigt, sich von den "Schikanen unbeeindruckt" gezeigt zu haben.

Wie der Autor auch nicht verschweigt, dass es durchaus auch ein staatliches Eingreifen zugunsten verfolgter Menschen gab. So erwähnt er etwa den Fall des Schneeberger Schülers und späteren Bohemeakteurs Thomas Günther, der 1969 als Siebzehnjähriger gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die CSSR protestiert hatte. Er wurde daraufhin nach 14-monatiger Untersuchungshaft zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Doch das Politbüromitglied Werner Lamberz veranlasste die vorzeitige Freilassung. Thomas Günther fragte später Lamberz' Frau nach den Gründen für die Intervention und erhielt die frappierende Antwort: "Wir hatten einen Sohn, der war so alt wie Sie, und der Werner konnte sich einfach nicht vorstellen, dass man mit siebzehn ein Staatsfeind sein kann." Bei der etwas älteren Schriftstellerin Anne Gollin, die ab 1979 in Zwickau lebte, bestanden solche Skrupel nicht: Sie wurde, unter anderem wegen der Verbreitung von "Hetzschriften", Literatur von Jürgen Fuchs und Reiner Kunze, mehrfach verhaftet und verurteilt, büßte einen Teil ihrer Strafe in Hoheneck ab, bis sie 1982 von der Bundesrepublik freigekauft wurde. Diese Freikäufe und die massenhafte Zwangs- oder auch freiwillige Ausreise von Künstlern Ende der 80er-Jahre, verbunden mit der Isolierung gegenkultureller Gruppen in staatlich mehr oder weniger bewusst zugelassene Nischen, die teilweise auch Zugang zu den Privilegien der Offizialkultur gewährten, führten allerdings auch dazu, so Kaiser, dass die "Boheme selbst in den Augen der auf Omnipräsenz bedachten Staatssicherheit ... zum Ende des Regimes nicht mehr als ernst zu nehmender Gegner erschien, allenfalls noch als Objekt eines lückenlosen Registraturwahns". In künstlerischer Hinsicht jedoch macht der Autor etwa bei Lutz Dammbeck, Klaus Hähner-Springmühl, Wolfram Adalbert Scheffler und dem Zwickauer Fotografen Thomas Florschuetz auch heute noch beachtenswerte Anstrengungen einer internationalen Anbindung ihrer Konzepte aus.

Dass die Gegenkultur nach 1989 relativ sang- und klanglos von der Bildfläche verschwand, hat sicher seine Ursachen nicht nur darin, dass der von der SED postulierten "Diktatur des Proletariats" die Diktatur des Marktes folgte. Die Boheme der DDR brauchte die DDR - doch die war plötzlich aufgegangen in einem anderen Land, in dem die Freiheit der Kunst völlig anders definiert wurde und sich damit auch eine Boheme würde anders definieren müssen. Kaiser stellt auch fest, dass es in der DDR "nicht zu einer Verkoppelung von gegenkulturellen und politischen Oppositionsträgern" kam, obwohl die subkulturellen Inseln zuvor dazu beigetragen hatten, dass sich überhaupt eine politische Gegenbewegung bilden konnte - was nach 1989 kaum noch beachtet oder gar gewürdigt wurde. Zu den wenigen Ausnahmen, die sowohl in der Gegenkultur als auch später in der politischen Opposition aktiv waren, gehören die Malerin Bärbel Bohley und der Dokumentarfilmer Konrad Weiss. Während aber der hochprivilegierte Staatsmaler Willi Sitte sich enttäuscht über die einst von ihm verehrte Arbeiterklasse äußerte und sie mit dem Kopf im Schlamm der Geschichte steckend malte, hatte sich die Boheme um die "Arbeiterklasse" oder wer auch immer sich hinter dem Begriff verbarg, gar nicht so sehr bemüht und konnte deshalb auf deren Solidarität auch nach 1989 nicht rechnen, zumal die Arbeiter nun selbst Probleme hatten, ihre Arbeit zu behalten. Eine staatliche Kulturpolitik als Gegner war ohnehin abhandengekommen. Aber Kraft, Fantasie, Zusammengehörigkeitsgefühl und Kreativität jener Zeit könnten auch der Gegenwart Impulse verleihen.

Paul Kaiser stellt sein Buch "Boheme in der DDR: Kunst und Gegenkultur im Staatssozialismus" (DIK Verlag Dresden, ISBN 978-3-9816461-5-3) heute, 19.30 Uhr, in der Neuen Sächsischen Galerie im Rahmen der Ausstellung mit Arbeiten von Gitte und Klaus Hähner-Springmühl vor.