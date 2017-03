Brödel als Vorsitzender der Bachgesellschaft bestätigt

erschienen am 13.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Kirchenmusiker Christfried Brödel bleibt Vorsitzender der Neuen Bachgesellschaft Leipzig. Das Direktorium habe den 69-Jährigen auf seiner Sitzung in Eisenach einstimmig für die nächste Wahlperiode von drei Jahren bestätigt, teilte die Gesellschaft am Montag in Leipzig mit. Brödel gehört der Neuen Bachgesellschaft seit 1969 an. Er hatte das Amt 2015 als Nachfolger von Martin Petzoldt übernommen, der nach langer Krankheit gestorben war. Die 1900 gegründete Neue Bachgesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Musik des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) zu erschließen, zu pflegen und zu verbreiten.