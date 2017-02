Broilers-Sänger: "Da muss man total aufpassen!"

Sammy Amara über Massen-Begeisterung und Bands in politischer Verantwortung

erschienen am 08.02.2017



Düsseldorf. Von der tanzwilden Oi!-Klubkapelle über die Zelt- und Hauptbühnen von Subkultur-Festivals haben sich die Broilers aus Düsseldorf in den letzten zehn Jahren zu einer der wichtigsten deutschen Bands hochgespielt. Nach Chart-Alben wie "Santa Muerte" (2011) und "Noir" (2014) sind die Erwartungen an das neue Album "(sic!)" entsprechend hoch. Tim Hofmann hat Sänger Sammy Amara zu der Platte befragt.

Freie Presse: Viele Leute verwenden die Abkürzung (sic!) richtig, ohne zu wissen, dass das für das lateinische "Sic erat scriptum" steht, was soviel bedeutet wie "so stand es geschrieben". Ist es ein Künstler-Traum, derart intuitiv verstanden zu werden?

Sammy Amara: Bei Plattentiteln ist für mich vor allem der Klang des Wortes wichtig. Ob es sofort verstanden wird, finde ich zweitrangig. Das "(sic!)" kannte ich als Grafikdesigner noch aus der Typografie. Früher haben Schriftsetzer, obwohl sie spiegelverkehrt lesen mussten, fehlerhafte Texte korrigiert. Das Kürzel wurde also hinter Phrasen gesetzt, die wie ein Fehler wirken könnten, aber wirklich so stehenbleiben sollte. Unsere 25 Jahre Bandgeschichte mögen nach außen auch für manchen fehlerhaft wirken. Aber für uns hat sich jede Entscheidung richtig angefühlt. Das "(sic!)" ist daher für mich ein schönes Ausrufezeichen.

Heute unterstreicht man damit immer häufiger eine ironische Verwendung von Zitaten. Ist es auch ein Hinweis von Ihnen, zum wahren Wesen des Gesagten zurückzufinden?

Ironie ist so ein stumpfes Mittel! Sie wird nur noch benutzt, um zu flüchten, um keine Position beziehen zu müssen. Das ist so bescheuert! Ich finde, erwachsene Menschen sollten klare Aussagen treffen und dann deren Folgen aushalten. Mir geht diese ewige Ironie auf den Geist. Man schaut selbst Dschungelcamp, um sich vermeintlich ironisch selbst zu überhöhen. Es ist so absurd!

Dabei war Ironie mal so ein schönes künstlerisches Mittel ...

Absolut. Die heutige Zeit hat sie aber, wie die Kunst, entwertet. Man zeigt vermeintlich alles, um nichts mehr zeigen zu müssen. Dabei verliert Ironie als Mittel der Brechung einer echten Realität ihren Nutzen.

Nachdem sie auf "Noir" sehr um ihr Ich kreisten, geht es in den Songs von "(sic!)" verstärkt um die Suche nach einem Wir. Ist das Ihre Reaktion?

Vor "Noir" ging es mir nicht gut, und Schwermut bringt einen dazu, um das Selbst zu kreisen. "(sic!)" ist zwar auch dunkel, aber auf globalere Weise. Die Botschaft ist, dass wir es wieder schaffen müssen, auf der kleinsten, zwischenmenschlichen Ebene miteinander gut umzugehen. Wir stellen uns alle toll im Internet dar, schaffen es aber nicht, uns auf der Straße gegenseitig anzulächeln. Das Menschenfeindliche ist auf einem beängstigenden Vormarsch.

Inwiefern werden Bands wie die Broilers dadurch zum Umdenken gezwungen? Immerhin kommen sie aus einer Subkultur, die stets darauf aus war, Außenseiter gegen die Gesellschaft abzukapseln. Wie können Sie es schaffen, als neuer Mainstream eine größere Gemeinschaftsbildung zu fördern?

In meinen Augen war es schon immer ein Fehler der Linken, zu kleinteilig zu denken. Man diskutiert über die Wortwendungen, um mit dem Kleinen das Große ändern zu wollen - übersieht dabei aber die Dimensionen gesellschaftlicher Wirkmechanismen. Konkret kann ich natürlich nur weiterhin erst einmal ganz simpel meine Lieder herunterschreiben. Von der Leber weg. Ich konnte da noch nie planmäßig vorgehen oder mir die "richtigen" Themen ausdenken. Ich muss aufschreiben und singen, was mich beschäftigt. Aber man muss sich eben beschäftigen und als Mensch reifen!

Die Band Moop Mama hat das aktuelle Wandel-Gefühl der linken Szene in den Slogan "Die Schweine haben uns unsere Wut geklaut" verpackt ...

Diese Tendenz gibt es ja schon länger. Die gemäßigte Linke war allerdings auch immer etwas bequem. Man war sich sicher, dass die Schablonen, die man einmal aufgestellt hatte, schlau genug waren, um immer weiter zu funktionieren. Jugendliche wollen aber auch mal provozieren, Sachen neu denken. Und sie wollen ein anpackendes Gefühl. Wenn die Linke dann zu lasch, zu schemenhaft ist, bietet eine Rechte, die mit Coolness und Biss daherkommt, leider Alternativen. Dann wird es gefährlich. Und die extreme Linke ist so ultra-agressiv, dass sie den wichtigen Mainstream zu sehr aus den Augen verliert. Man bestärkt diesen dann in der Sicht, dass die Rechten eine Alternative sein könnten. Tendenziell mag die linke Seite im Schnitt gebildeter sein, und auf jeden Fall ist sie vernünftiger. Aber das führt natürlich zu einem Überlegenheitsgefühl, was nicht gut ist. Da muss man total aufpassen!

"(sic!)" ist textlich eine recht nachdenkliche Platte. Wie passt das auf die riesigen Bühnen, die Sie ja mittlerweile bespielen?

Unsere Platten werden nie in irgend eine Richtung geschrieben, da nehmen wir uns alle Freiheiten. Aber es stimmt, manche Sachen, die man im Klub machen kann, funktionieren bei Festivals nicht mehr. Da muss man über die Setlist schon eine gewisse Zugänglichkeit steuern. Mit der hatte ich aber noch nie ein Problem. Ich mag es, unseren Gedankensamen über eingängige Musik zu pflanzen. Ich mag es, wenn Bands mit einem linken "politischen Bildungsauftrag" wie Feine Sahne Fischfilet oder Heaven Shall Burn es schaffen, junge Menschen zu begeistern. Ich finde, die Party der Massen darf man nicht stumpfem, unpolitischem Mist überlassen. Oder, noch schlimmer - Rechtsauslegern!

Finden Sie, dass Sie einen Bildungsauftrag haben?

Ich sehe auf jeden Fall, dass ich eine Verantwortung habe. Und ich finde, die hat jeder Künstler. Auch Helene Fischer oder Unheilig. Leider gibt es Gründe, warum die ihr Maul nicht aufmachen. Die kennen wir ja.

Dieses "Maul aufmachen"gehört in bestimmten Subkulturen aber auch zu den Stilmitteln. Fällt es daher Bands wie Ihren nicht per se leichter, sich zu äußern?

Ja, das wird oft unterstellt, stimmt so aber nicht. Klar gibt es immer bestimmte Parolen und stereotype Aussagen, die zu einer Subkultur gehören. Darüber hinaus wird das Eis aber schnell dünn, und man muss als Band Position erkämpfen. Für Jugendliche ist das erst einmal ja auch okay, die sollen Spaß haben und feiern. Wirkliches Bewusstsein entwickelt sich dann etwas später. Aber wenn du älter wirst, solltest Du schon anfangen, dich mit dem Leben tief greifender auseinanderzusetzen. Das ist dann mit Szene-Stilmitteln nur noch bedingt möglich.

