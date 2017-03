Buchmesse Leipzig 2017: Fundstücke

Die Vielfalt auf der Leipziger Buchmesse erschlägt ihre Besucher jedes Jahr aufs Neue. Man könnte vier Tage am Stück dort zubringen und hätte wohl doch nicht alles erfasst. Aber zwölf Augen sehen mehr als zwei: Sechs Mitarbeiter der "Freien Presse" haben sich von Donnerstag bis Sonntag dort getummelt und ihre Entdeckungen in Wort und Bild festgehalten.

"Ringel Beats"

Christian "Kuno" Kunert war Keyboarder der Klaus-Renft-Combo und wurde nach deren Verbot 1976 aus der DDR ausgebürgert. Jetzt, als "junges Talent mit Alterserscheinungen" oder "Nachwuchs ohne Haarwuchs", wie er über sich sagt, hat er den ersten Roman im Eulenspiegel Verlag vorgelegt, "Ringel Beats" über den verkrachten Entertainer Jacobus Kubisch, den er Samstagabend im Leipziger "Spizz" vorstellte. Das Lesen kombinierte er mit Gesangseinlagen, wobei er in "Strawberry Fields Forever" auch frühere Renft-Auftrittsorte "Mülsen St. Niclas, Crimmitschau forever" lobend erwähnte. (Matthias Zwarg)

"Sherlock: Ein Fall von Pink" Selbst inmitten des Plastikschwerter-Nippes-Overkills in der Messehalle 1 erschrickt man erst einmal: "Sherlock", die grandiose BBC-Fernsehserie, nun auch noch als Manga? Doch das erste Taschenbuch "Ein Fall von Pink" funktioniert nicht nur gut, es ist sogar ziemlich grandios geraten. Benedict Cumberbatch in gezeichneter Form macht eine ausgezeichnete Figur, die Handlung ist cool und knackig mit den Mitteln des Comic erzählt. Okay, den faden Beigeschmack, der nun mal allen "Das-Buch-zum-Erfolgsfilm"-Zweitaufgüssen anpappt, muss man auch hier erst einmal schlucken. Doch dann entwickelt dieser Auftakt doch einen ganz eigenen Humor, der den der Serie Manga-kompatibel weiterdreht und sehr viel Spaß macht. Eine Bereicherung. (Tim Hofmann)

"Die Klage des Friedens" 2017 jährt sich nicht nur die Reformation zum 500. Mal. Gleiches gilt für das Entstehen der "Klage des Friedens" des Universalgelehrten Erasmus von Rotterdam (um 1467-1536), die wohl nur nicht so bekannt ist, weil das "Gipfeltreffen" im nordfranzösischen Cambrai, zu der er sie schrieb und zu der alle Herrscher Europas geladen waren, nie stattfand. In der lateinischen Schrift ergreift die Friedensgöttin selbst das Wort, redet den Mächtigen ins Gewissen und zeigt ihnen Wege zum Frieden auf. Der Diogenes Verlag hat sie auf Deutsch neu aufgelegt. Gründe dafür gibt es neben dem Jubiläum genug. (Torsten Kohlschein)

"Judo mit Wladimir Putin" "Judo mit Putin" verkündete ein Plakat am Stand des Chemnitzer Palisander Verlages. Und da Putin aktuell für viel Zündstoff sorgt, denkt man sofort an Politik. Doch das Buch ist tatsächlich ein Fachbuch fürs Judotraining. Putin ist seit der Kindheit leidenschaftlicher Judoka und Träger des 8. Dan. Das Trainingsbuch mit zahlreichen Zeichnungen wurde bereits sehr erfolgreich ins Japanische, Chinesische und Englische übersetzt. Auf der Buchmesse gab es nun erstmals eine deutsche Ausgabe. Und auch wenn es manchem Besucher schwer fiel, bei Putin unpolitisch zu denken, sein Buch erklärt Techniken, taktische Zusammenhänge und veranschaulicht den russischen Judo-Stil, der vom Sambo geprägt ist. Nicht mehr, nicht weniger. (Grit Strietzel)

"Matisse und sein Garten" Die vermittelt man Kindern auf altersgerechte Weise Kunstgeschichte? Autorin Samatha Friedman und Illustratorin Cristina Amodeo erzählen in dem Bilderbuch "Matisse und sein Garten" aus dem Diogenes Verlag von dem Künstler Henri Matisse (1869-1954), der eines Tages aus Papier die Silhouette eines Vogels ausschneidet. Da ist er sich noch nicht bewusst, dass er damit eine völlig neue Richtung in seiner Kunst einschlägt. Zu den Illustrationen des Buches im Stil des Malers zählen auch Abbildungen von acht Original-Scherenschnitten des Künstlers, die auf doppelte Buchbreite ausklappbar sind. (Torsten Kohlschein)

"Teestunde mit Todesfall" Nach "Mord ist nichts für junge Damen" gibt es jetzt mit "Teestunde mit Todesfall" den zweiten Jugendkrimi von Robin Stevens aus dem Knesebeck Verlag. Im neuen Fall für die Hobby-Detektivinnen Daisy Wells und Hazel Wong geht es zur Sache: Mr. Curtis, ein seltsamer Kauz, wird auf Daisys Geburtstagsparty vergiftet. Auch wenn der Arzt von Ruhr spricht, sind Daisy und Hazel überzeugt, dass er vergiftet wurde. Das wird spannend und unterhaltsam erzählt. So sieht das auch das englische Fachblatt "The Bookseller": "Freundschaft, Internat und ein Mord, der einer Agatha Christie wür- dig wäre." (Smilla Kohlschein, 11 Jahre)

Die "To Go"-Reihe des Verlags "Neues Leben" Mit Luther, Marx, Lenin und Rosa Luxemburg startete der Verlag "Neues Leben" 2016 seine "To Go"-Reihe: notizbuchgroße Bändchen à 96 Seiten Umfang mit knappen, knackigen Zitaten oder wichtigen, aktuellen Textpassagen aus dem Schaffen des Titel-Helden - liebevoll typografisch arrangiert. Jetzt hat der Verlag der Eulenspiegel-Gruppe vier Bände nachgelegt. Die schärfen das Serienprofil: Dichter, Denker, Revolutionäre im Destillat. Von der kurzzeitig erwogenen Idee, Realsatire ins Programm zu holen, nimmt man Abstand: "Trump To Go" werde es nicht geben, so eine Verlagssprecherin. (Torsten Kohlschein)

"Du allerliebstes Arschloch" Es ist ja nicht ganz einfach, jemanden zu beschimpfen. Oft fehlen gute Ideen. Der Bleilaus-Verlag schafft da Abhilfe. Wie in Kinderbüchern, wo man aus Kopf, Bauch und Beinen verschiedene Figuren zusammenstellen kann, kann man im Büchlein "Du allerliebstes Arschloch" dreiteilige Beschimpfungen durch Umblättern kreieren. Etwa: "Du verdummte - Bonbonkrötenschleimausstellung - mit Ernährungsbeschwerden". Das Werk ist ein Gemeinschaftsprojekt von Schülern, die im Leipziger Haus Steinstraße Bücher entwickeln können. Wenn man das Buch umdreht, findet man übrigens vielfältige Komplimente. (Juliane Streich)

"Der Ursprung der Welt" Das Problem deutet sich schon auf dem Wickeltisch an: Wie nennt man "das da unten" beim Mädchen? Für den "kleinen" (höhöhö!) Filius hat man ja ein ganzes Arsenal witziger, kerniger oder seriöser Bezeichnungen. Doch fürs Geschlechtsteil der Frau gibt es auf deutsch nur derart abwertend eklige oder peinlich verkniffene Begriffe, dass das englische Wort für "Kätzchen", "Pussy", sich auch hierzulande durchsetzt. Die schwedische Comic-Autorin Liv Strömquist hat mit "Der Ursprung der Welt" (Avant Verlag) ein wunderbar helles Buch über die Vulva und unser allgemein noch kaputtes Verhältnis zu ihr verfasst und gezeichnet. In biologischer, spiritueller und kultureller Hinsicht sollte jede Frau und erst recht jeder Mann es einmal lesen. (Tim Hofmann)

"Plattenkisten" Dass man auf der Buchmesse eine gut sortierte Plattenkiste findet, damit rechnet man eher nicht. Beim Stand des Ventil Verlags gibt es ganz viele. Das Buch "Plattenkisten", das quadratisch daherkommt wie eine LP, stellt das Gesamtkunstwerk Schallplatte vor. Es geht um Menschen und ihre Obsession für Schallplatten, die sie schon pflegten, bevor deren Revival allen Untergangsvorhersagen trotzte. Neben Sammlern wie Thurston Moore von Sonic Youth und Chris von Rautenkranz kommen auch Verkaufsleiter großer Elektronikfachmärkte und Hersteller von High-End-Plattenspielern zu Wort. Während man darin blättert, verrät Verlagsleiter Jonas Engelmann noch: Der nächste Band soll übrigens von Büchern handeln. (Juliane Streich)

Das Grundgesetz im Kleinformat Das Grundgesetz für die Hosentasche gab es am Stand des Deutschen Bundestags. Und wenn man die erste Skepsis im Kopf vertreibt, ob denn derlei etwas auf der Buchmesse zu suchen hat, dann ist die Idee nicht schlecht. Man schaut viel zu selten in dieses Regelwerk hinein. Dabei sollte jeder zumindest ansatzweise die "Spielregeln" dieser Gesellschaft kennen. Im Pocket-Format kam das Büchlein vor allem bei der Jugend gut an. Unter-20-Jährige blätterten, lasen darin, und nicht selten hörte man ein "Guck mal". Und so schaffte es ein "Klassiker" von 1949, auf der Leipziger Buchmesse zu begeistern. (Grit Strietzel)