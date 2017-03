Buchmesse kämpft kurz mit Zeitumstellung

erschienen am 26.03.2017



Leipzig (dpa) - Die Umstellung auf Sommerzeit hat bei der Leipziger Buchmesse am Sonntagmorgen für Verwirrung gesorgt. Wer sich in Vorbereitung auf den letzten Messetag beim Frühstück aus der App oder von der Internetseite die Zeiten der Lesungen herausschrieb, lief Gefahr, eine Stunde zu spät dran zu sein. Mehrere Twitternutzer monierten den Fehler. Die Buchmesse reagierte und programmierte den Zeitfehler raus. Es habe sich um ein ganz kurzes Problem gehandelt, sagte eine Messesprecherin. Noch bevor die Hallen öffneten, seien alle Zeiten korrekt gewesen. «Es hat alles wie geplant stattgefunden.»

In der Nacht zu Sonntag waren die Uhren eine Stunde vorgestellt worden. Ein Twitternutzer kommentierte die verlorene Stunde mit «Solltet ihr nochmal auf'nen Tag mit Zeitumstellung fallen, fangt doch bitte, bitte etwas später an» und endete mit dem Schlagwort #furchtbarmüde.