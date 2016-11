Buh-Rufe für Dresdner Othello-Inszenierung

Ein genialer Regieeinfall endet bei der aktuellen Shakespeare-Premiere am Staatsschauspiel in Chaos und Banalitäten.

Von Gabriele Fleischer

erschienen am 01.11.2016



Dresden. Eine Videoleinwand weist dem Publikum den Weg über den roten Teppich ins Schauspielhaus. Nach der Sanierung wurde es am Wochenende mit der Premiere von Shakespeares "Othello" wiedereröffnet. Die Film-Botschaften für Toleranz - gesprochen von Dresdnern und ihren Gästen - bleiben im Gedächtnis. Botschaften, die mehr als 400 Jahre alt sind, und Shakespeare im Text "Die Fremden" verarbeitet hatte. Waren es zu seiner Zeit Flandern und Franzosen, die in London Zuflucht suchten, sind es heute Menschen aus Syrien oder Afghanistan, die zu uns kommen. Dem Appell für ein Miteinander stand damals wie heute Hass gegenüber.

Eine Bilanz, die erschreckt, der Premiere aber Stoff bietet. Ergreifend dann die ersten Bühnenmomente. Die gehören dem Schauspieler Ahmad Mesgarha: "Ich bin Ahmad, nicht Ahmed" - mit persischen Wurzeln, aber ein echter Deutscher mit DDR-Vergangenheit, das volle Programm: Jungpionier, FDJ, NVA, Mauerfall, Brecht, Goethe, Schiller. "Er spricht so gut deutsch", hatte ein Rezensent geschrieben, als er als Schauspielstudent in einem Kafka-Stück spielte. Stimmt, es ist ja seine Muttersprache. Trotzdem: Er müsse sich nicht schminken als Mohr Othello, sein Name ist die Maske: "Ich fühle mich fremd mit jedem Tag mehr nach 29 Jahren am Theater. Je fremder ich mich fühle, umso mehr klammere ich mich an die Sprache". Ein Plädoyer, mit dem Mesgarha die Zuschauer erwartungsvoll in die Tragödie um den Feldherren Othello und seine Liebe zu einer weißen Frau entlässt.

Um es vorweg zu nehmen: Am Ende gibt es Buh-Rufe. Zu Recht, denn Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson nutzt das Geschenk, das ihm Mesgarha reicht, nicht. Auch wenn der tapfer seine Rolle spielt, so tritt Othello und damit Mesgarhas Geschichte in den Hintergrund - bis die Tragödie im Klamauk erstickt und für die Zuschauer zur Qual wird. Dabei ist der Beginn noch verheißungsvoll. Barocke Kostüme neben gegenwärtigen und kunterbunten, Shakespeares Texte und ein Rap, interpretiert von Thomas Schumacher - eine gegensätzliche, schillernde Welt. Auch herabfallende Banner mit dem Bild von Desdemona (Katharina Lütten) passen ins Spiel um Liebe, Macht und Eifersucht. Dass Intrigant Jago (Daniel Sträßer) mehr spricht als Othello, wollte Shakespeare so, den Rest sicher nicht. Spätestens als der naiv-trottlige Rodrigo (Simon Käser) nackt über die Bühne läuft, Jagos Gegenspieler Cassio (Alexander Angeletta) auf einem Desdemona-Bildnis onaniert, sich nackt wälzende, schreiende, mit Farbe bespritzende Rivalen und eine weiß getünchte kreischende Desdemona zu erleben sind, reagieren die meisten Zuschauer mit Kopfschütteln. Und Othello? Der darf den Intrigen aufsitzen, die Liebe in Hass umschlagen lassen und seine Frau erwürgen. Am Ende spricht Jago: "Was ihr wisst, das wisst ihr. Doch von nun an sage ich kein einziges Wort." Das aber hätte Ahmad Mesgarha gekonnt - als Deutscher mit persischen Wurzeln.

Die nächste Vorstellung ist am 9. November, 19.30 Uhr. www.staatsschauspiel-dresden.de