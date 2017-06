Caspar-David-Friedrich-Preis geht an Dresdener Studenten

erschienen am 15.06.2017



Greifswald (dpa/mv) - Der Dresdener Kunststudent Marten Schech erhält den Caspar-David-Friedrich-Preis 2017. Mit seinen architektonischen Skulpturen, die teilweise aus historischen Materialen geschaffen wurden, habe er die Jury überzeugt, teilte die Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft am Donnerstag in Greifswald mit. Der Kunstpreis wird bereits zum 16. Mal verliehen und ist in diesem Jahr erstmals mit 2500 Euro dotiert. Zusätzlich wird eine Postkartenserie mit Motiven der Arbeiten des Preisträgers aufgelegt. Um den diesjährigen Caspar-David-Friedrich-Preis hatten sich 42 Studenten aus Greifswald, Kopenhagen und Dresden, den Studienorten Caspar David Friedrichs, beworben. Schech wird der Preis am 15. Juli verliehen.