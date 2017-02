Cello-Rock in vielen Farben

Apocalyptica mit ihrem aufgefrischten Metallica-Debüt auf Jubiläumstour in der Stadthalle, das sind Klangskulpturen von einer herben Schönheit.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 23.02.2017



Chemnitz. Was macht man als Finne in langen Winternächten, wenn man kein Skispringer und auch kein Eishockeyspieler geworden ist, sondern auf Cello studiert hat - mit der Aussicht, ein Leben lang Musik von Jean Sibelius zu spielen? Wenn man im Herzen gar ein Rock 'n' Roller ist? Man wählt sich fürs Prüfungskonzert vier Metallica-Songs - und macht später daraus ein weltweit funktionierendes Erfolgsrezept. So entstand 1996 das Album "Apocalyptica plays Metallica by four Cellos". Zum zwanzigsten Geburtstag hat die Band die Platte im vorigen Jahr aufgefrischt, mit drei Bonustracks versehen und ist nun auf Jubiläumstour - am Dienstagabend machten Apocalyptica in der bis auf wenige Plätze ausverkauften Stadthalle Station.

Im ersten Teil des Konzerts spielen Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen und der 1999 als festes Bandmitglied ausgeschiedene Antero Manninen die acht Stücke ihres ersten, weltweit fast eine Million Mal verkauften Albums in der originalen Reihenfolge. Von "Enter Sandmann" bis "Welcome Home (Sanitarium)" wird jeder Song in ein anderes Lichtdesign getaucht. Mal wirken die Musiker vor einer grauen, metallisch-kühlen Wand wie Schattenrisse, mal lassen sie die Mähnen im Gegenlicht wehen; mal sind sie in Rot, mal in Schwarz getaucht. Mal sägen sie unisono auf ihren Instrumenten, mal haben sie die Stücke, wie "The Unforgiven", fein ausgreifend arrangiert. Manche Songs stehen erhaben wie Klangskulpturen im hohen Großen Saal der Stadthalle, in dem ein begeistertes Publikum mitsingt, mitwippt, frenetisch applaudiert. Es wirkt auch ganz ernst gemeint, wenn sich Apocalyptica mehrfach bei den Zuhörern bedankt, weil sie halfen, aus einer Idee einen Welterfolg zu machen.

Nach der Pause verwandelt sich das Cellistenquartett in eine Rockband. Ergänzt um den Schlagzeuger Mikko Sirén hinter einer riesigen Schießbude, bewahrt lediglich Antero Manninen die Contenance, während die anderen drei ihre Instrumente wie Gitarren über die Bühne wuchten und sich in zahllosen Rockerposen gefallen. Jetzt wirkt Apocalyptica bei weitem nicht mehr so originell, könnte irgendeine Metal-Band sein. Aber dafür holt sie das Publikum aus den Sitzen: "Es darf aufgestanden und geschrien werden", fordern sie die rund 2500 Gäste auf - sie lassen sich nicht zweimal bitten, und der Saal beginnt rhythmisch zu vibrieren.

Mit dem geradezu hymnisch zelebrierten "Seek & Destroy" erreicht die Show schließlich ihren Höhepunkt und nach knapp zwei Stunden auch schon fast ihr Ende. Vor der letzten Zugabe, "One" von U2, einem Liebeslied, in dem es auch darum geht, Unterschiede auszuhalten, redet Perttu Kivilaakso dem Publikum kurz und ganz ernsthaft ins Gewissen: "Schaut nach, worum es in dem Lied geht... Wir leben in verrückten Zeiten. Gebt auf euch acht, liebt den anderen ..." Eine sympathische Geste einer sympathischen Band. Ihren langen Applaus haben sie sich redlich verdient.