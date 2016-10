Chemnitzer Kabarett: Odyssee oder dekadente Schiffsreise?

"Kein Land in Sicht" heißt das neue Stück des Chemnitzer Kabaretts. Es spielt auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffes.

Von Johanna Eisner

erschienen am 22.10.2016



Chemnitz. Dass die Chemnitzer zum Lachen gerne in den Keller gehen, ist vielleicht ein Gerücht, vielleicht ist es aber auch richtig: Zumindest ist der Kabarettkeller in der Markthalle bei der Premiere des neuen Stücks "Kein Land in Sicht" am Donnerstagabend gut gefüllt.

Zwei Liegen auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffes sind schon mal reserviert. Mit dem Handtuch natürlich. Kerstin Heine, Andreas Zweigler und Eckard Lange irren auf einem Kreuzfahrer über aktuelle thematische Weltmeere wie einst Odysseus durch die Ägäis. Zwei alte Ossis (aus dem "Arzgebirg" und aus Mecklenburg) und Kerstin Heine, die wahlweise als seekranke Ehefrau, Künstlerin oder gut betuchte Kölnerin auftritt. Sie haben 10.000 Euro für diese Reise bezahlt, und jetzt stehen sie Abend für Abend am Büffet und "fressen und saufen und saufen und fressen", die Musik ist schlecht, das Bordpersonal spricht kein Deutsch ... Schwimmender Kapitalismus, bei dem sich die Privilegierten am Überfluss laben, Gewissensbisse am Büffet, während die andere Welt, die weit weg scheint, in Krieg und Chaos versinkt. "Es Lääm is wie ne Kreuzschifffahrt", sagt der Erzgebirger gleich zu Beginn, "nur ohne Außenkabine." Es folgt die ewige "Die da oben"-Litanei, die als Teil der plumpen Publikumsanbiederung heute in scheinbar keinem komödiantischen Programm mehr fehlen darf. Die da oben - das sind die mit der Außenkabine.

Während ihrer dekadenten Reise kommen sich die beiden Herren über ihre Ansichten immer wieder in die grauen Haare. Ihre Gespräche drehen sich um's Übliche, um das, was den auf stiller See vor sich hin schippernden Alltag eben so bewegt: also Kohle ("Über Geld spricht man nicht, Geld hat man"), Krankheiten und Körpergewicht. Zwischendrin erzählt man Zoten aus der Zone, und überhaupt wird die wankende Welt sehr stark aus vier alten Ossi-Argus-Augen betrachtet, was ziemlich authentisch gelingt - und dabei glücklicherweise weit weg von jeglicher Wendeverlierer-Mentalität ist.

Dennoch plätschern die Dialoge stellenweise etwas vor sich hin, vor allem wenn das Schiff durch seichtes Süßwasser fährt, es um die Banalitäten des Lebens geht. Brisanter wird es beim Thema Politik: Hier hagelt es schon mal vorsichtig implizierte Hitlervergleiche für Horst Seehofer, Kritik an der AfD ("Schwesterpartei der CSU") und am "Stalin vom Bosporus". Gelungen sind auch die Geschichten aus dem Heimatdorf im Erzgebirge, wo der demografische Wandel unaufhörlich am Leben nagt und die Kneipe der einzige Kulturpalast ist. Wenn die von Rechtspopulisten heraufbeschworene Islamisierung des Abendlandes eintrete, hieße es ohnehin bald "Mittleres-Erzgebirgs-Kalifat", kurz MEK, sagt der Mecklenburger, und Stanislav Tillich würde dann Kalif. Und so sind sie sich am Ende doch noch einig und besingen es mit Reinhard Mey: Dieses Boot ist ein Narrenschiff, und es steuert vermutlich direkt ins Verderben.

