Chemnitzer Opernpublikum wählt Regieteam für «Don Pasquale»

erschienen am 04.03.2017



Chemnitz (dpa) - Das Publikum der Oper in Chemnitz hat am Samstag das Regieteam für die Inszenierung von «Don Pasquale» ausgewählt. Das Zuschauervoting fiel mit einem klaren Vorsprung für Nils Braun (Regie) und Oliver Burkhardt (Bühne und Kostüme) aus, wie das Theater mitteilte.

Zuvor hatten sich drei junge Teams dem Publikum vorgestellt. Die Theaterleitung hatte die Kandidaten beim Internationalen Musiktheaterwettbewerb «Ring Award» im österreichischen Graz ausgesucht, wo «Don Pasquale» Wettbewerbsoper war.

In 20-minütigen Vorträgen präsentierten Anwärter ihr Konzept für Gaetano Donizettis Oper. Dann schloss sich die geheime Publikumswahl an.

Braun/Burkhardt überzeugten nach Theater-Angaben mit einem Konzept, das die verzwickte Liebesgeschichte aus Donizettis Zeiten mit den Lebensgewohnheiten der heutigen Gesellschaft in einen Kontext setzt. Das Stück soll im Frühjahr 2018 Premiere haben.