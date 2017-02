Chemnitzer Publikum darf Inszenierungsteam für Oper wählen

erschienen am 23.02.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Die Theater Chemnitz gehen für die Aufführung der Oper «Don Pasquale» von Gaetano Donizetti ungewöhnliche Wege: Das Publikum soll bestimmen, wer das Werk inszenieren wird. Wie die Theater am Donnerstag mitteilten, stellen sich am 4. März im Opernhaus drei junge Regieteams zur Wahl. Diese hatte die Theaterleitung nach eigenen Angaben beim Internationalen Wettbewerb «Ring Award» im österreichischen Graz ausgesucht, wo «Don Pasquale» Wettbewerbsoper war.

Beim Casting werden die Kandidatenteams in Vorträgen von jeweils 20 Minuten ihre Entwürfe für die Inszenierung präsentieren. Anschließend stimmen die Besucher in geheimer Wahl darüber ab, welches Team seine Idee von der Oper in Chemnitz verwirklichen darf. Premiere für das Stück ist im Frühjahr 2018.