Clevere MÃ¤dels auf dem Lande

Clevere Mädels auf dem Lande

Ganz schön frech, dieser Wildschütz! Doch noch frecher als der brave Alte wildern die Reichen und Schönen in fremden Revieren. Bravo für eine spannende Inszenierung von Lortzings Komischer Oper in Freiberg.

Von Marianne Schultz

erschienen am 11.10.2016



Freiberg. Das Mittelsächsische Theater verlegt die aufmüpfige Biedermeiersatire in die aufbegehrenden 1950er-Jahre. Ein wenig weist schon der Rock 'n' Roll in die Zukunft. Man kann die neuen Töne bei einer Bühnenparty sogar hören.

Damit trifft die frische und quicklebendige Inszenierung von Wolfgang Ansel in der Ausstattung von Robert Schrag - teils wird gleichnishaft auf einem Billardtisch gespielt - absolut den Geschmack des heutigen Publikums, das sich gut unterhalten fühlt und die Akteure zur Premiere am Sonnabend ausführlich feierte, denn hier brennt nichts an. Es wird hinreißend Komödie gespielt, auch die klugen Kommentare des ein breites Sächsisch sprechenden Haushofmeisters bekommen gebührenden Platz eingeräumt, sodass das Stück über zweieinhalb Stunden bei aller Spiel- und Detailfreude noch an Schärfe gewinnt und sich nicht in Kleinteiligkeit verliert. Sängerisch ist das in allen Partien ein Hochgenuss. Mit großer Lust und sicherem Schliff singt sich das Bühnenpersonal durch die Szenen. Musikalisch ist der "Wildschütz" seit 1842 auf den Bühnen ein Renner: amüsant, witzig, raffiniert, voller Melodienreichtum, mit vielen Ohrwürmern. Diesen Spaß kosten die Freiberger selbstbewusst aus. Das Orchester wird von Raoul Grüneis geleitet und bietet den Akteuren jegliche Sicherheit. Sechs Hauptfiguren und ein pfiffig agierender Chor veranstalten ein funkensprühendes Feuerwerk mit Tiefgang.

Das schnurrende Gretchen (Lindsay Funchal) hat ein sehr schönes eigenes Köpfchen, stöckelt selbstbewusst im kurzen Röckchen auf Hochhackigen und hegt ganz andere frohe Gedanken an ihr künftiges Liebesleben als ihr lebenserfahrener Verlobter. Lindsay Funchal singt und spielt ihre Gretchen-Rolle so frisch, so clever, so kindlich wie ein frecher heutiger Teenager. Der Schulmeister entpuppt sich als gewiefter Rechner. Sergio Raonic Lucovic verleiht ihm eine starke, gewiefte Persönlichkeit. Von "Fünftausend Talern" träumt er in einer zu Herzen gehenden sängerischen Großtat und hält dabei dem Publikum den Spiegel vor. Was würde dieses nicht alles für Geld hingeben? Leonora del Rio ist der Joker im Spiel: Als schöne Unbekannte mischt sie das Umfeld mit seinen genauen Regeln zwischen Oben und Unten auf. Die schlichte Landmaus ist nicht weniger als die unbekannte Schwester des Grafen, die sich dank Schulmeisters peinlichem Bockschuss ins Hofleben katapultieren wird. Reizvoll, prächtig, prima sortiert sie ihre Umgebung mit Frauenpower, mit großer Stimme und (be-)strickend am Strickstrumpf. Barbora Fritscher will als betrogene Gräfin den Schein wahren und hat ebenfalls ihre Äuglein auf den knackigen Baron geworfen, der ihr unbekannter Bruder ist. Baron Kronthal aber spielt den Stallmeister: Hier konnte als Gast Manuel Günther verpflichtet werden, der ab der nächsten Spielzeit zum Ensemble der Bayrischen Staatsoper in München gehört. Er als Baron und Guido Kunze als Graf sind harte Konkurrenten im Liebeswerben und zoffen sich gnadenlos. Kunze gibt die Reinkarnation eines verdorbenen Protzes, der jedes Mädel kriegt. Denkt da einer an die aktuelle Diskussion sexistischer Sprüche eines Donald Trump? Damals wie heute krallt sich der verdorbene (Geld-)Adel, was er kriegen kann. Das hatte schon vor 180 Jahren Brisanz und politischen Sprengstoff. Insofern weist "Der Wildschütz" des Theaterpraktikers Albert Lortzing und des Autors August von Kotzebue in dieselbe Richtung wie einst Mozarts "Hochzeit des Figaro".