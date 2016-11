Da wird sogar dem Teufel kalt

Das Mittelsächsischen Theater bietet Disneys "Elsa"-Version mit seinem Weihnachtsmärchen "Die Schneekönigin" Paroli.

Von Lea Becker

erschienen am 14.11.2016



Freiberg. Platinblonder Pagenschnitt, eisblaues Paillettenkleid, diabolisches Lachen. Bedrohlich richtet die Schneekönigin den spitzen Eiszapfen in ihrer Hand auf jeden, der ihr nicht unmittelbar zu Füßen liegt. Da wird sogar dem Teufel kalt und er lässt sich mal lieber auf einen Deal ein: Er bringt der frostigen Diva den kleinen Kay aufs Schloss, dessen einzige Lebensaufgabe von nun an darin bestehen soll, sie anzuhimmeln. Kays Spielgefährtin Gerda, ein Wildfang mit Rastazöpfen, Pumphose und quietschpinken Turnschuhen, beschließt den Jungen zu suchen. Auf dem Weg ins Reich der Schneekönigin begegnen ihr allerhand fantastische Gestalten: eine schläfrige Blumenfrau, zwei Vögel mit drolligen Sprachfehlern, die Sommerprinzessin und ihr Prinz, eine Räuberbande samt Rentier, die finnische Fischköchin und deren Schwester, die kleine Finnin.

Mit viel Liebe zum Detail inszeniert die Schauspieldirektorin des Mittelsächsischen Theaters, Annett Wöhlert, die winterliche Geschichte über Freundschaft und Mut, die am Samstag in Freiberg Premiere hatte. Ausstatter Peter Sommerer lässt Gerda durch eine traumhafte Märchenwelt reisen: Die Blumenfrau ruht in einer riesigen Mohnblüte aus fließenden roten Stoffen. Die Räuber tragen Vogelmasken. Das Sommerprinzenpaar tanzt in goldgelben Barockkostümen. Jeder Szene erscheint wie die nächste Seite eines reich verzierten Bilderbuchs. Farina-Liza Tollewski spielt Gerda mit einer feinen Balance aus kindlicher Naivität, tatkräftiger Heroik, aber auch Unsicherheit angesichts der ihr Aufgaben. Die Schneekönigin, wird von Susanna Voß wunderbar arrogant und böse auf die Bühne gebracht. Der Rest des Ensembles glänzt durch humoristische Einlagen mit dem richtigen Timing: Ein Dreigestirn, das mal als tüllberockte Rosen, dann als flauschige Wolken oder als Schneeflocken in Erscheinung tritt, begleitet Gerda. Diese Trio aus Anna Bittner, Oliver Niemeier und Ralph Sählbrandt erheitert mit Slapstick, holprigen Tänzchen und ausuferndem Minenspiel. Schaut man ins Publikum, dann kann man sehen, was "bis zum Anschlag gespannt sein" eigentlich bedeutet: Viele der jungen Premierengäste sitzen mehr auf der Sessellehne des Vordermanns als auf dem eigenen Platz. Auch ihre erwachsenen Begleiter wirken mitgerissen von der mutigen Gerda, die im Namen der Freundschaft bis ans andere Ende der Welt reist. Mitreißend ist auch die Musik aus der Feder von Thomas Zaufke.

Die insbesondere im Kindertheater versierte Autorin und Regisseurin Franziska Steiof schrieb Hans Christian Andersens berühmtes Märchen bereits 2006 zum Bühnenstück um, doch der Stoff hat mittlerweile neue Konjunktur: 2013 machte Disney mit der animierten Kinofilm-Adaption "Die Eiskönigin" aus Hauptfigur Elsa einen Kinderzimmer-Kult, und Anfang dieses Jahres kam mit "Snow White and the Huntsman 2" eine Schneekönigin für Erwachsene heraus. Mit Andersen haben beide Verfilmungen nur entfernt zu tun. Das Freiberger Weihnachtsmärchen beweist dagegen, dass auch die "echte" Schneekönigin an Charme und Aktualität bis heute nichts eingebüßt hat.

Nächste Vorstellungen "Die Schneekönigin" ist am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag sowie danach bis 12. Januar etwa 15 Mal im Theater Freiberg zu sehen.

