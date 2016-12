"Das Buch Ä" - die neue Bandbiografie der Ärzte

Von Tim Hofmann

erschienen am 20.12.2016



Berlin. Ä ist, dank eines genialen Einfalls des Leipziger Grafikers Schwarwel, natürlich falsch: Der Umlaut schreibt sich im Universum des Trios Die Ärzte (kurz: DÄ) konsequent mit drei Pünktchen, was Normalmenschen mit herkömmlichen Computern oder Schreibmaschinen nicht nachvollziehen können. Die eigenwilligen Berliner Funpunkrocker (noch so ein an sich stimmiger Begriff, der trotzdem irgendwie heillos falsch ist) sind fraglos eine der unterhaltsamsten Bands der Republik und vertragen daher auch zwei offizielle Biografien. Selbst, wenn alles Schräge zwangsläufig irgendwann an ein Limit kommt - und in diesem Fall liegt die Messlatte hoch: Im Jahr 2001 haben Die Ärzte mit dem Mehr-Kilo-Wälzer "Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf" bereits die fetteste Biografie einer deutschen Band auf den Markt gebracht, pickepackevoll mit Fotos und O-Tönen. Der Text ist eine Art moderierter Poly-Monolog: Die vom damaligen Fanklub-Leiter Markus Karg verfasste, sehr detailreiche Bandgeschichten-Prosa wurde alle Nase lang von spritzigen Protagonisten-Zitaten unterbrochen, was sich so unterhaltsam wie informativ liest. Das kann man nicht besser machen - ergo ist auch "Das Buch Ä" in diesem Stil gehalten.

Nachteile: ä) vieles in der Bandgeschichte bis 2001 doppelt sich zwangsläufig, auch wenn die Geschichte nun von Stefan Üblacker neu aufgestrippt wurde. b) überrascht die Fotoflut nicht mehr so wie damals. Und c) ist die Zeit vor 2001 wesentlicher für Die-Ärzte-Legende. Warum "Das Buch Ä" trotzdem sehr lohnt? Es ist ä) weniger albern, dafür aber informativer. Vor allem, wenn es um die Trennung der Band vom ersten Ärzte-Bassisten Sahnie geht. Bei den Fotos hat man es b) doch irgendwie geschafft, ein paar unentdeckte Juwelen unterzumengen. Und c) ist, was im Ärzte-Kosmos als "Restgeschichte ab 2001" durchgeht, immer noch unterhaltsamer als die Gesamtgeschichte manch anderer Promi-Band. Dass "Das Buch Ä" als offizielle Biografie kritische Stellen, etwa die Trennung von Grafiker Schwarwel 2011 oder die Quasi-Kündigung des alten Fanklubs im Jahr darauf nicht auswalzt, ist schade, liegt aber etwas in der Natur der Sache. Am spannendsten ist es, beide Bücher parallel zu lesen: Dann wird deutlich, was an den Zitaten essenziell ist und was eher Schmuck: Besser kann man die Geschichte einer noch lebenden Band kaum aufarbeiten.

Die Bücher Stefan Üblacker: "Das Buch Ä - Die von Die Ärzte autorisierte Biografie", 928 Seiten kosten 29.99 Euro. Markus Karg (mit Belafarinrod) "Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf", 480 Seiten kosten 52 Euro. Beide erschienen im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf.