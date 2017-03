Das Erbe von Walter Ballhause

Der Fotograf dokumentierte wie kein zweiter die Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Nach zögerlicher Anerkennung erfährt nun sein Hauptwerk eine angemessene Würdigung. Doch seine Nachfahren in Plauen sorgen sich um den Verbleib der rund 16.000 Negative umfassenden Sammlung.

Von Eva Prase

erschienen am 02.03.2017



Rund 100 Seiten ist das Buch stark, also eher dünn. Aber es ist ein Riesenerfolg und bedurfte vieler positiver Momente und Zufälle, dass der Bildband überhaupt erscheinen konnte: "Harte Zeiten - Fotografien von Walter Ballhause".

Die Art und Weise, wie die Fotos entstanden, und ihre Sprache, ihre Aussagekraft sind einmalig. So besaß dieser Mann, der als Autodidakt fotografierte, nicht einmal eine eigene Kamera. Als jüngstes Kind eines Schuhmachers und einer Lederstepperin 1911 in Hameln geboren und in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, reichte dafür das Geld nicht. Sein fotografisches Hauptwerk schuf er mit einer Leica mit 50mm-Objektiv, die er von seiner Freundin Lina Lengefeld geliehen hatte. Es entstand in nur drei Jahren, von 1930 bis 1933. Die Bilder dokumentieren die Zeit der Weltwirtschaftskrise aus der Sicht des Betroffenen und die zunehmende Präsenz der Nationalsozialisten auf der Straße.

Ballhause nimmt eine herausragende Stellung unter den Fotografen seiner Zeit ein, auch weil er sich von den Nazis nicht hat vereinnahmen lassen - anders als jene, die später in Propagandakompanien die Bilder für die illustrierte Presse lieferten. Die Nazis, denen die Kraft von Ballhauses Bildern nicht verborgen geblieben war, schlugen ihm vor, sein Können in den Dienst der braunen Sache zu stellen. Doch der Fotograf lehnte ab.

Stattdessen entstand ein Panorama gesellschaftlicher Not und Unterdrückung; gebückte, abgewandte Figuren, Menschen, die in Abfällen Essbares suchen, Menschen in Lumpen. Kriegsversehrte. Das Heer der Arbeitslosen. Seine Aufnahme, die eine Menschenschlange vor dem Arbeitsamt in Hannover zeigt, ist als Ikone in die Fotogeschichte eingegangen. Aber nicht nur das. Ballhause, der damals in Hannover und später in Plauen lebte, zeigt marschierende Kinder. Zeigt den Sturm der Nazis auf das Gewerkschaftshaus am 1. April 1933. Er hält fest, wie sie die Hakenkreuzfahne hissen und zugleich die rote Arbeiterfahne verbrennen. Er zeigt: die Machtergreifung der Nationalsozialisten.

Oft habe sein Herz mächtig geklopft, erinnerte sich Ballhause später in einem Gespräch mit seinem Sohn Rolf Ballhause. Denn offenes Fotografieren war damals schon gefährlich. "Er hatte Angst um die nur geliehene Leica, denn er wusste, dass die Polizei den Auftrag hatte, jedem, der irgendwo fotografierte, die Kamera zu zerschlagen", so der Sohn. So wurde Ballhause Meister der verdeckten Kamera. Blitzschnell konnte er die Leica unter dem Mantel hervorholen, dann fotografierte er und ließ sofort die Kamera wieder verschwinden.

Ballhauses Stil war auch durch diese, durch die Umstände aufgezwungene Technik bestimmt. Er arbeitete, ohne dass die Dargestellten etwas merkten. Er brüskierte sie nicht. "Ich habe mich nicht in der Nähe der Unterdrückten herumgetrieben, um sie auf schamlose Weise auszubeuten. Ich brauchte den Unterdrückten nicht über die Schulter schauen, da ich selbst einer von ihnen war und aus ihrem Milieu kam." So erreichte er den für seine Fotografien charakteristischen Ausdruck ungestellter Wirklichkeit und Authentizität. Seine Bilder zeigen die Elenden, " ... die Menschen in ihrer tiefsten Erniedrigung ... ", wie er einmal sagte. Der verdeckten Arbeitsweise ist es geschuldet, dass es nur wenige unter den Fotos gibt, die das Antlitz der Menschen zeigen. Eine Frau, gebückte Haltung, grober, dicker Schal um den Kopf. "Mein Vater wollte diese Frau gerade fotografieren, als sie aufschaute. Es fiel kein Wort, es gab nur diesen Blick. Meinem Vater ist das Blut in den Kopf geschossen, so hat er sich geschämt", weiß Sohn Rolf Ballhause. Er kennt die Geschichten vieler Fotos, weil sein Vater sie ihm erzählt hat. Dem Mut und entschiedenem Handeln von Rolf Ballhauses Mutter Henni ist es zu danken, dass das Werk überhaupt erhalten geblieben ist. Ballhause war von der Gestapo mehrfach zu Verhören einbestellt und 1933 das erste Mal wegen "linker Betätigung" verhaftet worden, da wohnte die Familie noch in Hannover. 1941 siedelte sie - um der Gestapo zu entgehen - nach Straßberg bei Plauen über, wo Ballhause als Laborleiter bei der Vogtländischen Maschinenfabrik Vomag arbeitete. Auch hier blieb er im Fokus der Gestapo. Sie verhaftete ihn im August 1944 wegen Wehrkraftzersetzung und antifaschistischer Tätigkeit. Unmittelbar nach der Verhaftung hat seine Frau Henni die Negative aus Furcht vor einer Hausdurchsuchung hinter der Kartoffelkiste im Keller versteckt. 1945 von den Amerikanern befreit, gründete er eine Ortsgruppe der KPD und wurde zunächst Bürgermeister in Straßberg. Später baute er die Plamag-Gießerei in Plauen mit auf, die er schließlich leiten sollte. "Die Fotografie wurde für ihn nach dem Krieg zur Nebensache", erinnert sich Sohn Ballhause. Nur zögerlich schenkte man seinem Vater Anerkennung. Nennenswerte Ausstellungen gab es nur wenige, etwa jene 1971 in Hannover. Vorbei an den Instanzen des DDR-Kulturapparates nahm Ballhause an der Ausstellung "Niedersachsen im Widerstand" teil - eher inoffiziell. 1981 erschien bei Reclam "Überflüssige Menschen" mit Werken von Ballhause und Texten von Johannes R. Becher. 1982 hat die Deutsche Film AG (Defa) einen Film über Ballhauses Leben gedreht. Aber es dauerte noch bis 1988, als man ihn in den Verband Bildender Künstler der DDR aufnahm. Nun konnte er seine Bilder auch international, unter anderem in New York ausstellen. "Über den einmaligen Wert seiner Fotografien, vor allem derer aus den Jahren 1930 bis 1933, war sich mein Vater aber immer bewusst", sagt sein Sohn Rolf. Er pflegt heute in Plauen mit seiner Frau Martina das Walter-Ballhause-Archiv. Es umfasst rund 16.000 Negative und 54 Alben, die in einem bei 18 Grad temperierten Raum unter Verschluss gehalten sind. Dazu viele Bücher. "Es sind Belegexemplare, in denen die Fotografien meines Vaters publiziert wurden", so Rolf Ballhause. Seit seine Tochter nach Argentinien ausgewandert ist, treibt den 70-Jährigen die Sorge um, wie der Nachlass seines Vater angemessen aufbewahrt werden könnte. "Es ist deutsches Kulturgut - nach Argentinien möchte ich es nicht geben." Vielleicht findet sich ein Museum. Hannover, wo die Bilder entstanden, oder Plauen kämen infrage. "Doch man hatte natürlich schon viele Jahre Zeit, sich der Fotografien anzunehmen", sagt der Junior, der die Suche nach einer Lösung dennoch nicht aufgegeben hat. Die Hoffnungen aber sind nicht allzu hoch. "In Hannover gibt es ja wenigstens eine Walter-Ballhause-Straße. Hier in Plauen hat ein Politiker vor Jahren einen Antrag gestellt. Doch die Sache verlief leider im Sande ..."