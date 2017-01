"Das Größte ist der Mensch"

erschienen am 04.01.2017



Hamburg/Chemnitz. Sein Vater war evangelischer Pfarrer, sein Großvater, sein Urgroßvater und dessen Vater auch: Die Lehren Martin Luthers haben damit das Leben des 47-jährigen Journalisten Georg Diez auf persönlicher Ebene stark geprägt. Trotzdem hatte er bisher keinen persönlichen Zugang zum Reformator. Im Buch "Martin Luther, mein Vater und ich" untersucht er seine eigene kritische Sicht auf Luther kritisch, was ihn immerhin teilweise mit ihm versöhnt. Tim Hofmann hat mit Georg Diez gesprochen.

Freie Presse: Sie sind, unter anderem durch Ihre Kolumnen auf "Spiegel Online", für eine kritische Haltung gegenüber Religion bekannt. Konnten Sie offen an Ihre Auseinandersetzung mit Luther herangehen?

Georg Diez: Ja, wegen meiner Neugier. Ich wollte das Buch tatsächlich schreiben, um zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Woher kommt bei mir diese gewisse Wut, die Unbedingtheit, Unduldsamkeit, meine gelegentliche Harschheit? Die Vermutung war, dass das von der Pfarrerseite stammt und damit letztlich von Luther. Ich habe dann viele Originaltexte Luthers gelesen und war erst einmal auch entsetzt.

Sie hatten, wie Sie schreiben, erst einmal wie viele Menschen ein eher oberflächliches Lutherbild? Ja, hatte ich. Und es ist auch interessant, in der aktuellen Diskussion zu sehen, dass es ein großes Wissensproblem gibt, was Religion angeht. Das ist natürlich extrem problematisch, weil Religion so ein zentrales Motiv in unserer Zeit ist. Stattdessen gibt es vor allem Meinung über Religion. Da gibt es etwa die Ansicht, es bräuchte dringend einen Luther für den Islam. Dabei ist der Islam eine Kultur der Ambivalenz, die vor allem auf Deutung basiert und weniger auf einer Lehre. Bei Luther ist die Ambivalenz dagegen eine ganz anders komplizierte Geschichte: Er steht einerseits für eine sehr fundamentalistische Lehre, lässt aber gleichzeitig dem Glaubenden die Möglichkeit der Interpretation. Das Buch war im ersten Durchgang daher ziemlich harsch geraten, eher wie meine Kolumnen, die ich ja schon wie kurze, aufrüttelnde Predigten verstehe. Dieses Harte, Spitze ist durchaus sehr lutherisch. Doch meine Frau fand es beim Lesen schwierig, dass ich vieles so negativ sehe. Und ein Freund hat gesagt: Wenn du nicht glaubst, dann versuch doch wenigstens, das Buch so zu schreiben, dass Leute, die glauben, mit dir mitgehen können.

Formulieren Sie in ihrer Luther-Analyse deswegen so viele Fragen, obwohl man von Ihnen doch sonst Antworten gewohnt ist?

Ich nutze die Frage als Geste der Aufklärung und muss sagen, dass ich es bei diesem Buch am Ende sehr genossen habe, mal die andere, die weichere Methode zu nutzen. Die Fragen sind aber natürlich schon gerichtet. Man muss Luther immerhin ins Verhältnis setzen zu diesem Land. Was ist sein Erbe? Wogegen geht sein Widerstand? Der Historiker in mir hat versucht, Fairness gegenüber Luther zu finden.

Womit Sie wiederum sehr kritisch werden, indem Sie Luthers Ambivalenz deutlich hervorholen. Sehr oft wird ja aktuell versucht, ihn vor allem als klar, standhaft, visionär zu zeichnen.

Ich finde in der Tat, dass das in der aktuellen Debatte etwas untergeht. Luther ist eine der ambivalentesten Figuren, die mir je begegnet ist, er wird aktuell zu sehr zu einem Feelgood-Phänomen gemacht, weil man oft mit Begriffen von heute an ihn herangeht. Etwa, wenn man ihn für unseren Freiheitsbegriff vereinnahmt, den er gar nicht kannte. Unsere Freiheit ist ja ganz stark an das Individuum gebunden. Luther dagegen verstand darunter die komplette Aufgabe des Selbst, um sich für Gott zu leeren. Frei sein in der Unterwerfung, das ist sehr deutsch. Luther hat uns daher in seiner Widersprüchlichkeit viel mehr zu sagen, als häufig wahrgenommen wird.

Hat Sie das am Ende versöhnt? Ihr Buch wirkt wie eine Rundreise, die kritisch beginnt und damit endet, dass jeder seinen eigenen Luther hat - womit die monolithische Figur etwas ihren Schrecken verliert ...

Ich habe versucht zu verstehen, was mein Vater in Luther gesehen hat, und das ist für mich schon versöhnlich. Abrechnungen sind ja immer auch sehr simplifizierend. Es gibt nicht nur den Helden, sondern auch den Gegner Luther nur sehr bedingt, weil eben 500 Jahre dazwischen liegen. Mein Vater hat extrem für seine Gemeinde gelebt, für ihre Mitglieder. Er war nie losgelöst von der Realität der Menschen. Das ist eine Qualität der praktizierenden Kirche, die ich dann doch verstanden habe. Da werden soziale, spirituelle Bedürfnisse befriedigt, die letztlich doch immer vom Menschen ausgehen. Mir ist die Sicht, dass da etwas Größeres ist, das den Menschen überwölbt, sehr fremd. Ich glaube, es gibt nichts Größeres als den Menschen. Der große Deutsche, der uns retten soll, auch vor unserer Vergangenheit - das schwebt ja immer so ein bisschen mit. Es ist müßig zu sagen, es gäbe eine direkte Linie von Luther zu Hitler. Aber es gibt da autoritäre Denkweisen, es gibt Angst und Menschen, die sich in Systeme von Heiligkeit, Ordnung und Schuld flüchten. Ich finde das problematisch, weil es in der Konsequenz undemokratisch ist.

Wo endet aus Ihrer Sicht die ernsthafte Auseinandersetzung und wo beginnt der Missbrauch der Figur Luthers?

Missbrauch beginnt dort, wo man immer nur einen Teil Luthers anerkennt. Wenn man ihn zu nahe an das Heute heranholt und dann auch noch in einen Kanon von Kernerscher Dimension packt. Da stehen dann Goethe und Luther da wie Porzellanfiguren, und man weiß gar nicht mehr, was man damit soll. Dann wird daraus eine Ideologie.

Woher kommt denn diese Sehnsucht nach solchen großen, guten Führerfiguren?

Das ist ja eine Grundfrage in unserem Land. An Trump sieht man gerade sehr gut, dass es diese menschliche Schwäche anderswo auch gibt. Aber bei uns Deutschen ist es sicher ausgeprägter. Und ich finde, das ist mit einer großen Wirkung Luthers zu verbinden: Er hat die Menschen einerseits freigesetzt, um sie andererseits sofort wieder in Abhängigkeit zu bringen. Ins Bündnis mit der Obrigkeit, der Gläubige wurde gleich weiter zum Untertan gemacht. Dieser Untertanengeist, verbunden mit einer Schuldfrömmigkeit und einer Scham dem Individualismus gegenüber. Ich finde, der Mensch sollte glücklich und frei sein und nicht schuldgeplagt in der Angst vor dem Jenseits.